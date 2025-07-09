- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
278
Negociações com lucro:
110 (39.56%)
Negociações com perda:
168 (60.43%)
Melhor negociação:
396.14 USD
Pior negociação:
-305.72 USD
Lucro bruto:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Perda bruta:
-14 875.41 USD (268 368 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 538.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 538.54 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
77.13%
Depósito máximo carregado:
6.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
180 (64.75%)
Negociações curtas:
98 (35.25%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
16.72 USD
Lucro médio:
177.50 USD
Perda média:
-88.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 071.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 530.34 USD (7)
Crescimento mensal:
2.23%
Previsão anual:
27.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 609.28 USD
Máximo:
1 796.90 USD (17.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.64% (1 796.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.52% (398.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|116K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +396.14 USD
Pior negociação: -306 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 538.54 USD
Máxima perda consecutiva: -1 071.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
46%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
26
0%
278
39%
77%
1.31
16.72
USD
USD
18%
1:50