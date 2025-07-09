SinaisSeções
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist BB by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 46%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
278
Negociações com lucro:
110 (39.56%)
Negociações com perda:
168 (60.43%)
Melhor negociação:
396.14 USD
Pior negociação:
-305.72 USD
Lucro bruto:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Perda bruta:
-14 875.41 USD (268 368 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 538.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 538.54 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
77.13%
Depósito máximo carregado:
6.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
180 (64.75%)
Negociações curtas:
98 (35.25%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
16.72 USD
Lucro médio:
177.50 USD
Perda média:
-88.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 071.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 530.34 USD (7)
Crescimento mensal:
2.23%
Previsão anual:
27.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 609.28 USD
Máximo:
1 796.90 USD (17.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.64% (1 796.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.52% (398.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 251
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.6K
EURJPY 74
GBPJPY -74
USDJPY -20
AUDJPY -10
CADJPY -105
CHFJPY -10
NZDJPY 154
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 116K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +396.14 USD
Pior negociação: -306 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 538.54 USD
Máxima perda consecutiva: -1 071.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Sem comentários
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
