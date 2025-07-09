SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Auto Assist BB by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist BB by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
79
Bénéfice trades:
28 (35.44%)
Perte trades:
51 (64.56%)
Meilleure transaction:
396.14 USD
Pire transaction:
-305.72 USD
Bénéfice brut:
5 233.85 USD (99 356 pips)
Perte brute:
-5 853.31 USD (92 408 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (641.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
645.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
90.76%
Charge de dépôt maximale:
6.05%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.34
Longs trades:
42 (53.16%)
Courts trades:
37 (46.84%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-7.84 USD
Bénéfice moyen:
186.92 USD
Perte moyenne:
-114.77 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-746.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 530.34 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 609.28 USD
Maximal:
1 796.90 USD (17.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.64% (1 796.90 USD)
Par fonds propres:
4.52% (398.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 71
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -603
USDJPY -4
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
AUDJPY -37
NZDJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.9K
USDJPY 1
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +396.14 USD
Pire transaction: -306 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +641.67 USD
Perte consécutive maximale: -746.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Aucun avis
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
