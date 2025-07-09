SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Auto Assist BB by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist BB by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 46%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
278
Transacciones Rentables:
110 (39.56%)
Transacciones Irrentables:
168 (60.43%)
Mejor transacción:
396.14 USD
Peor transacción:
-305.72 USD
Beneficio Bruto:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 875.41 USD (268 368 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 538.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 538.54 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
77.13%
Carga máxima del depósito:
6.05%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
180 (64.75%)
Transacciones Cortas:
98 (35.25%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
16.72 USD
Beneficio medio:
177.50 USD
Pérdidas medias:
-88.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 071.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 530.34 USD (7)
Crecimiento al mes:
2.23%
Pronóstico anual:
27.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 609.28 USD
Máxima:
1 796.90 USD (17.64%)
Reducción relativa:
De balance:
17.64% (1 796.90 USD)
De fondos:
4.52% (398.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 251
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.6K
EURJPY 74
GBPJPY -74
USDJPY -20
AUDJPY -10
CADJPY -105
CHFJPY -10
NZDJPY 154
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 116K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +396.14 USD
Peor transacción: -306 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 538.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 071.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


No hay comentarios
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
