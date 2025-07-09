- Incremento
Total de Trades:
278
Transacciones Rentables:
110 (39.56%)
Transacciones Irrentables:
168 (60.43%)
Mejor transacción:
396.14 USD
Peor transacción:
-305.72 USD
Beneficio Bruto:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 875.41 USD (268 368 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 538.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 538.54 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
77.13%
Carga máxima del depósito:
6.05%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
180 (64.75%)
Transacciones Cortas:
98 (35.25%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
16.72 USD
Beneficio medio:
177.50 USD
Pérdidas medias:
-88.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 071.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 530.34 USD (7)
Crecimiento al mes:
2.23%
Pronóstico anual:
27.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 609.28 USD
Máxima:
1 796.90 USD (17.64%)
Reducción relativa:
De balance:
17.64% (1 796.90 USD)
De fondos:
4.52% (398.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|116K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +396.14 USD
Peor transacción: -306 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 538.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 071.47 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
otros 282...
