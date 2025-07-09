- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
276
Прибыльных трейдов:
110 (39.85%)
Убыточных трейдов:
166 (60.14%)
Лучший трейд:
396.14 USD
Худший трейд:
-305.72 USD
Общая прибыль:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Общий убыток:
-14 673.41 USD (264 368 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 538.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 538.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
77.13%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
178 (64.49%)
Коротких трейдов:
98 (35.51%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
17.58 USD
Средняя прибыль:
177.50 USD
Средний убыток:
-88.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 071.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 530.34 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.12%
Годовой прогноз:
-13.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 609.28 USD
Максимальная:
1 796.90 USD (17.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.64% (1 796.90 USD)
По эквити:
4.52% (398.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.8K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|120K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +396.14 USD
Худший трейд: -306 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 538.54 USD
Макс. убыток в серии: -1 071.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 282...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
25
0%
276
39%
77%
1.33
17.58
USD
USD
18%
1:50