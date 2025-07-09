СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Auto Assist BB by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist BB by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
276
Прибыльных трейдов:
110 (39.85%)
Убыточных трейдов:
166 (60.14%)
Лучший трейд:
396.14 USD
Худший трейд:
-305.72 USD
Общая прибыль:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Общий убыток:
-14 673.41 USD (264 368 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 538.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 538.54 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
77.13%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.70
Длинных трейдов:
178 (64.49%)
Коротких трейдов:
98 (35.51%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
17.58 USD
Средняя прибыль:
177.50 USD
Средний убыток:
-88.39 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 071.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 530.34 USD (7)
Прирост в месяц:
-1.12%
Годовой прогноз:
-13.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 609.28 USD
Максимальная:
1 796.90 USD (17.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.64% (1 796.90 USD)
По эквити:
4.52% (398.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 249
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.8K
EURJPY 74
GBPJPY -74
USDJPY -20
AUDJPY -10
CADJPY -105
CHFJPY -10
NZDJPY 154
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 120K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +396.14 USD
Худший трейд: -306 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 538.54 USD
Макс. убыток в серии: -1 071.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Нет отзывов
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
