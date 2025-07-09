- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
278
利益トレード:
110 (39.56%)
損失トレード:
168 (60.43%)
ベストトレード:
396.14 USD
最悪のトレード:
-305.72 USD
総利益:
19 524.49 USD (387 980 pips)
総損失:
-14 875.41 USD (268 368 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 538.54 USD)
最大連続利益:
1 538.54 USD (8)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
77.13%
最大入金額:
6.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
2.59
長いトレード:
180 (64.75%)
短いトレード:
98 (35.25%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
16.72 USD
平均利益:
177.50 USD
平均損失:
-88.54 USD
最大連続の負け:
13 (-1 071.47 USD)
最大連続損失:
-1 530.34 USD (7)
月間成長:
2.23%
年間予想:
27.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 609.28 USD
最大の:
1 796.90 USD (17.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.64% (1 796.90 USD)
エクイティによる:
4.52% (398.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|116K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +396.14 USD
最悪のトレード: -306 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 538.54 USD
最大連続損失: -1 071.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
46%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
26
0%
278
39%
77%
1.31
16.72
USD
USD
18%
1:50