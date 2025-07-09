- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
279
Gewinntrades:
110 (39.42%)
Verlusttrades:
169 (60.57%)
Bester Trade:
396.14 USD
Schlechtester Trade:
-305.72 USD
Bruttoprofit:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Bruttoverlust:
-14 943.11 USD (269 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 538.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 538.54 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
76.04%
Max deposit load:
6.05%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
2.55
Long-Positionen:
181 (64.87%)
Short-Positionen:
98 (35.13%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
16.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
177.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-88.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 071.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 530.34 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.10%
Jahresprognose:
13.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 609.28 USD
Maximaler:
1 796.90 USD (17.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.64% (1 796.90 USD)
Kapital:
4.52% (398.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|252
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|115K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +396.14 USD
Schlechtester Trade: -306 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 538.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 071.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 282 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
46%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
26
0%
279
39%
76%
1.30
16.42
USD
USD
18%
1:50