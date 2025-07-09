SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Auto Assist BB by TF ID
Kristianus Nugroho Pudyantoro

Auto Assist BB by TF ID

Kristianus Nugroho Pudyantoro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
279
Gewinntrades:
110 (39.42%)
Verlusttrades:
169 (60.57%)
Bester Trade:
396.14 USD
Schlechtester Trade:
-305.72 USD
Bruttoprofit:
19 524.49 USD (387 980 pips)
Bruttoverlust:
-14 943.11 USD (269 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 538.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 538.54 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
76.04%
Max deposit load:
6.05%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
2.55
Long-Positionen:
181 (64.87%)
Short-Positionen:
98 (35.13%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
16.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
177.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-88.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 071.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 530.34 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.10%
Jahresprognose:
13.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 609.28 USD
Maximaler:
1 796.90 USD (17.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.64% (1 796.90 USD)
Kapital:
4.52% (398.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 252
EURJPY 6
GBPJPY 4
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.6K
EURJPY 74
GBPJPY -74
USDJPY -20
AUDJPY -10
CADJPY -105
CHFJPY -10
NZDJPY 154
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 115K
EURJPY 2.8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +396.14 USD
Schlechtester Trade: -306 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 538.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 071.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Auto Assist Trade

Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id

Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup


Keine Bewertungen
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 04:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.09 04:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.09 04:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
