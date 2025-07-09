- 成长
交易:
277
盈利交易:
110 (39.71%)
亏损交易:
167 (60.29%)
最好交易:
396.14 USD
最差交易:
-305.72 USD
毛利:
19 524.49 USD (387 980 pips)
毛利亏损:
-14 774.41 USD (266 368 pips)
最大连续赢利:
8 (1 538.54 USD)
最大连续盈利:
1 538.54 USD (8)
夏普比率:
0.12
交易活动:
77.13%
最大入金加载:
6.05%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
23 小时
采收率:
2.64
长期交易:
179 (64.62%)
短期交易:
98 (35.38%)
利润因子:
1.32
预期回报:
17.15 USD
平均利润:
177.50 USD
平均损失:
-88.47 USD
最大连续失误:
13 (-1 071.47 USD)
最大连续亏损:
-1 530.34 USD (7)
每月增长:
1.44%
年度预测:
17.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 609.28 USD
最大值:
1 796.90 USD (17.64%)
相对跌幅:
结余:
17.64% (1 796.90 USD)
净值:
4.52% (398.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURJPY
|74
|GBPJPY
|-74
|USDJPY
|-20
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-105
|CHFJPY
|-10
|NZDJPY
|154
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|118K
|EURJPY
|2.8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +396.14 USD
最差交易: -306 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 538.54 USD
最大连续亏损: -1 071.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Auto Assist Trade
Provide by Traders Family
Balance : $10.000
Provide by Traders Family
Cooked by TimeFreedom.id
Balance : $10.000
Start Trade : July 1, 2025
Lot : 0.1
Pair : XAUUSD
Broker : MaxRichGroup
