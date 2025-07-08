Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersWay-Live 0.00 × 16 Dukascopy-live-1 0.00 × 8 TMGM.TradeMaxAU-Live1 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live23 0.17 × 41 FXCM-USDReal08 0.38 × 26 ICMarkets-Live01 0.40 × 107 ICMarkets-Live02 0.52 × 48 FOREX.comGlobalCN-Live 118 0.67 × 3 FOREX.comGlobalCN-Live 126 2.00 × 5