SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
FXCM-USDReal08
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
122 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (17.57%)
En iyi işlem:
47.51 USD
En kötü işlem:
-6.74 USD
Brüt kâr:
419.74 USD (14 409 pips)
Brüt zarar:
-62.42 USD (1 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (79.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
27.74%
Maks. mevduat yükü:
98.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
10.42
Alış işlemleri:
148 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.72
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
3.44 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-21.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.29 USD (11)
Aylık büyüme:
4.55%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
34.29 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (34.29 USD)
Varlığa göre:
5.51% (120.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 125
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 214
USDJPY 144
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.2K
USDJPY 6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.51 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +79.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersWay-Live
0.00 × 16
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.38 × 26
ICMarkets-Live01
0.40 × 107
ICMarkets-Live02
0.52 × 48
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
展示账户，资金量小，主做EURUSD和USDJPY，平均一周一次信号，下单1-5笔，平均持仓3-5天，已自动化，不做手工干预，下单后注释为“X”，包含复利代码，手数会根据设计好的逻辑变化，订阅费也会变化，体验后也可定制专属资金区间。
建议跟账户一样的资金区间，净值图较稳，包容性强，心急的请不要跟随。

国内可以在followme，找到“汇市佬六”进行跟单。
国外用户可以在MQL5，找到“Big Strong”进行跟单。
微信 :  huishilaoliu
Email：3919609060@qq.com
İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Share of trading days is too low
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 05:16
No swaps are charged
2025.08.07 05:16
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Big Strong
Ayda 60 USD
13%
0
0
USD
3.4K
USD
9
97%
148
82%
28%
6.72
2.41
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.