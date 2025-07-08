- Büyüme
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
122 (82.43%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (17.57%)
En iyi işlem:
47.51 USD
En kötü işlem:
-6.74 USD
Brüt kâr:
419.74 USD (14 409 pips)
Brüt zarar:
-62.42 USD (1 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (79.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.22 USD (8)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
27.74%
Maks. mevduat yükü:
98.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
10.42
Alış işlemleri:
148 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.72
Beklenen getiri:
2.41 USD
Ortalama kâr:
3.44 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-21.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.29 USD (11)
Aylık büyüme:
4.55%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.19 USD
Maksimum:
34.29 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.08% (34.29 USD)
Varlığa göre:
5.51% (120.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|125
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|214
|USDJPY
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7.2K
|USDJPY
|6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.51 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +79.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 16
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.38 × 26
|
ICMarkets-Live01
|0.40 × 107
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 48
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
展示账户，资金量小，主做EURUSD和USDJPY，平均一周一次信号，下单1-5笔，平均持仓3-5天，已自动化，不做手工干预，下单后注释为“X”，包含复利代码，手数会根据设计好的逻辑变化，订阅费也会变化，体验后也可定制专属资金区间。
建议跟账户一样的资金区间，净值图较稳，包容性强，心急的请不要跟随。
国内可以在followme，找到“汇市佬六”进行跟单。
国外用户可以在MQL5，找到“Big Strong”进行跟单。
微信 : huishilaoliu
Email：3919609060@qq.com
İnceleme yok
