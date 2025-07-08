- 자본
- 축소
트레이드:
352
이익 거래:
313 (88.92%)
손실 거래:
39 (11.08%)
최고의 거래:
102.00 USD
최악의 거래:
-16.97 USD
총 수익:
1 364.07 USD (32 109 pips)
총 손실:
-130.58 USD (2 771 pips)
연속 최대 이익:
99 (79.41 USD)
연속 최대 이익:
336.17 USD (93)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
54.85%
최대 입금량:
98.86%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
35.97
롱(주식매수):
347 (98.58%)
숏(주식차입매도):
5 (1.42%)
수익 요인:
10.45
기대수익:
3.50 USD
평균 이익:
4.36 USD
평균 손실:
-3.35 USD
연속 최대 손실:
12 (-21.18 USD)
연속 최대 손실:
-34.29 USD (11)
월별 성장률:
1.65%
연간 예측:
20.07%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 USD
최대한의:
34.29 USD (1.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.08% (34.29 USD)
자본금별:
8.13% (301.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|791
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|17K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +102.00 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 93
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +79.41 USD
연속 최대 손실: -21.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXCM-USDReal08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
