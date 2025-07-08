- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
352
Gewinntrades:
313 (88.92%)
Verlusttrades:
39 (11.08%)
Bester Trade:
102.00 USD
Schlechtester Trade:
-16.97 USD
Bruttoprofit:
1 364.07 USD (32 109 pips)
Bruttoverlust:
-130.58 USD (2 771 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
99 (79.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
336.17 USD (93)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
53.83%
Max deposit load:
98.86%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
35.97
Long-Positionen:
347 (98.58%)
Short-Positionen:
5 (1.42%)
Profit-Faktor:
10.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-21.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.29 USD (11)
Wachstum pro Monat :
2.18%
Jahresprognose:
26.47%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.19 USD
Maximaler:
34.29 USD (1.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.08% (34.29 USD)
Kapital:
8.13% (301.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|315
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|791
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|17K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +102.00 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-USDReal08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
