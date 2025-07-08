SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
352
Gewinntrades:
313 (88.92%)
Verlusttrades:
39 (11.08%)
Bester Trade:
102.00 USD
Schlechtester Trade:
-16.97 USD
Bruttoprofit:
1 364.07 USD (32 109 pips)
Bruttoverlust:
-130.58 USD (2 771 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
99 (79.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
336.17 USD (93)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
53.83%
Max deposit load:
98.86%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
35.97
Long-Positionen:
347 (98.58%)
Short-Positionen:
5 (1.42%)
Profit-Faktor:
10.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.36 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-21.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.29 USD (11)
Wachstum pro Monat :
2.18%
Jahresprognose:
26.47%
Algo-Trading:
74%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.19 USD
Maximaler:
34.29 USD (1.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.08% (34.29 USD)
Kapital:
8.13% (301.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 315
USDJPY 27
USDCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 791
USDJPY 348
USDCHF 95
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 17K
USDJPY 11K
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +102.00 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXCM-USDReal08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradersWay-Live
0.00 × 17
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.24 × 46
ICMarkets-Live01
0.46 × 122
ICMarkets-Live02
0.52 × 50
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.14 16:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.06 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.14 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.02 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
