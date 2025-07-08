- Crescimento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
310 (89.08%)
Negociações com perda:
38 (10.92%)
Melhor negociação:
102.00 USD
Pior negociação:
-16.97 USD
Lucro bruto:
1 311.07 USD (31 581 pips)
Perda bruta:
-124.68 USD (2 712 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
99 (79.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
336.17 USD (93)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
53.83%
Depósito máximo carregado:
98.86%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
34.60
Negociações longas:
347 (99.71%)
Negociações curtas:
1 (0.29%)
Fator de lucro:
10.52
Valor esperado:
3.41 USD
Lucro médio:
4.23 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-21.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.29 USD (11)
Crescimento mensal:
1.74%
Previsão anual:
21.13%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
34.29 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.08% (34.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.13% (301.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|311
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|744
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|16K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +102.00 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +79.41 USD
Máxima perda consecutiva: -21.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
35%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
74%
348
89%
54%
10.51
3.41
USD
USD
8%
1:200