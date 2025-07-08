SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
348
Negociações com lucro:
310 (89.08%)
Negociações com perda:
38 (10.92%)
Melhor negociação:
102.00 USD
Pior negociação:
-16.97 USD
Lucro bruto:
1 311.07 USD (31 581 pips)
Perda bruta:
-124.68 USD (2 712 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
99 (79.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
336.17 USD (93)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
53.83%
Depósito máximo carregado:
98.86%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
34.60
Negociações longas:
347 (99.71%)
Negociações curtas:
1 (0.29%)
Fator de lucro:
10.52
Valor esperado:
3.41 USD
Lucro médio:
4.23 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-21.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.29 USD (11)
Crescimento mensal:
1.74%
Previsão anual:
21.13%
Algotrading:
74%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
34.29 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.08% (34.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.13% (301.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 311
USDJPY 27
USDCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 744
USDJPY 348
USDCHF 95
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 16K
USDJPY 11K
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +102.00 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +79.41 USD
Máxima perda consecutiva: -21.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXCM-USDReal08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradersWay-Live
0.00 × 17
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.24 × 46
ICMarkets-Live01
0.46 × 122
ICMarkets-Live02
0.52 × 50
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
Sem comentários
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.14 16:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.06 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.14 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.02 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
