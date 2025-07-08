- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
348
Transacciones Rentables:
310 (89.08%)
Transacciones Irrentables:
38 (10.92%)
Mejor transacción:
102.00 USD
Peor transacción:
-16.97 USD
Beneficio Bruto:
1 311.07 USD (31 581 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.68 USD (2 712 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
99 (79.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
336.17 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
53.83%
Carga máxima del depósito:
98.86%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
34.60
Transacciones Largas:
347 (99.71%)
Transacciones Cortas:
1 (0.29%)
Factor de Beneficio:
10.52
Beneficio Esperado:
3.41 USD
Beneficio medio:
4.23 USD
Pérdidas medias:
-3.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-21.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.29 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.74%
Pronóstico anual:
21.13%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.19 USD
Máxima:
34.29 USD (1.47%)
Reducción relativa:
De balance:
1.08% (34.29 USD)
De fondos:
8.13% (301.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|311
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|744
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|16K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +102.00 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +79.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 17
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.24 × 46
|
ICMarkets-Live01
|0.46 × 122
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 50
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
