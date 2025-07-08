SeñalesSecciones
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 35%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
348
Transacciones Rentables:
310 (89.08%)
Transacciones Irrentables:
38 (10.92%)
Mejor transacción:
102.00 USD
Peor transacción:
-16.97 USD
Beneficio Bruto:
1 311.07 USD (31 581 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.68 USD (2 712 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
99 (79.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
336.17 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
53.83%
Carga máxima del depósito:
98.86%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
34.60
Transacciones Largas:
347 (99.71%)
Transacciones Cortas:
1 (0.29%)
Factor de Beneficio:
10.52
Beneficio Esperado:
3.41 USD
Beneficio medio:
4.23 USD
Pérdidas medias:
-3.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-21.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.29 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.74%
Pronóstico anual:
21.13%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.19 USD
Máxima:
34.29 USD (1.47%)
Reducción relativa:
De balance:
1.08% (34.29 USD)
De fondos:
8.13% (301.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 311
USDJPY 27
USDCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 744
USDJPY 348
USDCHF 95
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 16K
USDJPY 11K
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +102.00 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +79.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXCM-USDReal08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradersWay-Live
0.00 × 17
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.24 × 46
ICMarkets-Live01
0.46 × 122
ICMarkets-Live02
0.52 × 50
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.14 16:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.06 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.14 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.02 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Big Strong
100 USD al mes
35%
0
0
USD
10K
USD
21
74%
348
89%
54%
10.51
3.41
USD
8%
1:200
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.