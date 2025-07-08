- Croissance
Trades:
148
Bénéfice trades:
122 (82.43%)
Perte trades:
26 (17.57%)
Meilleure transaction:
47.51 USD
Pire transaction:
-6.74 USD
Bénéfice brut:
419.74 USD (14 409 pips)
Perte brute:
-62.42 USD (1 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (79.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
25.69%
Charge de dépôt maximale:
98.86%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
10.42
Longs trades:
148 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
6.72
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
3.44 USD
Perte moyenne:
-2.40 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-21.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.29 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.43%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USD
Maximal:
34.29 USD (1.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.08% (34.29 USD)
Par fonds propres:
5.51% (120.84 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|125
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|214
|USDJPY
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|7.2K
|USDJPY
|6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +47.51 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +79.41 USD
Perte consécutive maximale: -21.18 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 16
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.38 × 26
|
ICMarkets-Live01
|0.40 × 107
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 48
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
展示账户，资金量小，主做EURUSD和USDJPY，平均一周一次信号，下单1-5笔，平均持仓3-5天，已自动化，不做手工干预，下单后注释为“X”，包含复利代码，手数会根据设计好的逻辑变化，订阅费也会变化，体验后也可定制专属资金区间。
建议跟账户一样的资金区间，净值图较稳，包容性强，心急的请不要跟随。
国内可以在followme，找到“汇市佬六”进行跟单。
国外用户可以在MQL5，找到“Big Strong”进行跟单。
微信 : huishilaoliu
Email：3919609060@qq.com
