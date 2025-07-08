SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
148
Bénéfice trades:
122 (82.43%)
Perte trades:
26 (17.57%)
Meilleure transaction:
47.51 USD
Pire transaction:
-6.74 USD
Bénéfice brut:
419.74 USD (14 409 pips)
Perte brute:
-62.42 USD (1 227 pips)
Gains consécutifs maximales:
99 (79.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.22 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
25.69%
Charge de dépôt maximale:
98.86%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
10.42
Longs trades:
148 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
6.72
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
3.44 USD
Perte moyenne:
-2.40 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-21.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.29 USD (11)
Croissance mensuelle:
6.43%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.19 USD
Maximal:
34.29 USD (1.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.08% (34.29 USD)
Par fonds propres:
5.51% (120.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 125
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 214
USDJPY 144
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.2K
USDJPY 6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.51 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +79.41 USD
Perte consécutive maximale: -21.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersWay-Live
0.00 × 16
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.38 × 26
ICMarkets-Live01
0.40 × 107
ICMarkets-Live02
0.52 × 48
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
展示账户，资金量小，主做EURUSD和USDJPY，平均一周一次信号，下单1-5笔，平均持仓3-5天，已自动化，不做手工干预，下单后注释为“X”，包含复利代码，手数会根据设计好的逻辑变化，订阅费也会变化，体验后也可定制专属资金区间。
建议跟账户一样的资金区间，净值图较稳，包容性强，心急的请不要跟随。

国内可以在followme，找到“汇市佬六”进行跟单。
国外用户可以在MQL5，找到“Big Strong”进行跟单。
微信 :  huishilaoliu
Email：3919609060@qq.com
Aucun avis
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Share of trading days is too low
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 05:16
No swaps are charged
2025.08.07 05:16
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
