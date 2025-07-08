- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
348
利益トレード:
310 (89.08%)
損失トレード:
38 (10.92%)
ベストトレード:
102.00 USD
最悪のトレード:
-16.97 USD
総利益:
1 311.07 USD (31 581 pips)
総損失:
-124.68 USD (2 712 pips)
最大連続の勝ち:
99 (79.41 USD)
最大連続利益:
336.17 USD (93)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
53.83%
最大入金額:
98.86%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
34.60
長いトレード:
347 (99.71%)
短いトレード:
1 (0.29%)
プロフィットファクター:
10.52
期待されたペイオフ:
3.41 USD
平均利益:
4.23 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
12 (-21.18 USD)
最大連続損失:
-34.29 USD (11)
月間成長:
1.74%
年間予想:
21.13%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
34.29 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.08% (34.29 USD)
エクイティによる:
8.13% (301.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|311
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|744
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|16K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +102.00 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +79.41 USD
最大連続損失: -21.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradersWay-Live
|0.00 × 17
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.24 × 46
|
ICMarkets-Live01
|0.46 × 122
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 50
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
35%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
74%
348
89%
54%
10.51
3.41
USD
USD
8%
1:200