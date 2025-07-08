シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
FXCM-USDReal08
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
348
利益トレード:
310 (89.08%)
損失トレード:
38 (10.92%)
ベストトレード:
102.00 USD
最悪のトレード:
-16.97 USD
総利益:
1 311.07 USD (31 581 pips)
総損失:
-124.68 USD (2 712 pips)
最大連続の勝ち:
99 (79.41 USD)
最大連続利益:
336.17 USD (93)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
53.83%
最大入金額:
98.86%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
34.60
長いトレード:
347 (99.71%)
短いトレード:
1 (0.29%)
プロフィットファクター:
10.52
期待されたペイオフ:
3.41 USD
平均利益:
4.23 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
12 (-21.18 USD)
最大連続損失:
-34.29 USD (11)
月間成長:
1.74%
年間予想:
21.13%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
34.29 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.08% (34.29 USD)
エクイティによる:
8.13% (301.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 311
USDJPY 27
USDCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 744
USDJPY 348
USDCHF 95
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 16K
USDJPY 11K
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +102.00 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +79.41 USD
最大連続損失: -21.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCM-USDReal08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradersWay-Live
0.00 × 17
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.24 × 46
ICMarkets-Live01
0.46 × 122
ICMarkets-Live02
0.52 × 50
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
レビューなし
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.14 16:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.06 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.14 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.02 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください