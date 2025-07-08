Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradersWay-Live 0.00 × 17 Dukascopy-live-1 0.00 × 8 TMGM.TradeMaxAU-Live1 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live23 0.17 × 41 FXCM-USDReal08 0.24 × 46 ICMarkets-Live01 0.46 × 122 ICMarkets-Live02 0.52 × 50 FOREX.comGlobalCN-Live 118 0.67 × 3 FOREX.comGlobalCN-Live 126 2.00 × 5 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика