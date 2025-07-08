СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 35%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
310 (89.08%)
Убыточных трейдов:
38 (10.92%)
Лучший трейд:
102.00 USD
Худший трейд:
-16.97 USD
Общая прибыль:
1 311.07 USD (31 581 pips)
Общий убыток:
-124.68 USD (2 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (79.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
336.17 USD (93)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
52.34%
Макс. загрузка депозита:
98.86%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
34.60
Длинных трейдов:
347 (99.71%)
Коротких трейдов:
1 (0.29%)
Профит фактор:
10.52
Мат. ожидание:
3.41 USD
Средняя прибыль:
4.23 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-21.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.29 USD (11)
Прирост в месяц:
2.80%
Годовой прогноз:
33.94%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
34.29 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (34.29 USD)
По эквити:
8.13% (301.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 311
USDJPY 27
USDCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 744
USDJPY 348
USDCHF 95
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 16K
USDJPY 11K
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.00 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 93
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +79.41 USD
Макс. убыток в серии: -21.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradersWay-Live
0.00 × 17
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.24 × 46
ICMarkets-Live01
0.46 × 122
ICMarkets-Live02
0.52 × 50
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.11.14 16:31
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.06 16:47
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 22:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.14 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.10.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.10.02 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 04:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.