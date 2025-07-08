- Прирост
Всего трейдов:
348
Прибыльных трейдов:
310 (89.08%)
Убыточных трейдов:
38 (10.92%)
Лучший трейд:
102.00 USD
Худший трейд:
-16.97 USD
Общая прибыль:
1 311.07 USD (31 581 pips)
Общий убыток:
-124.68 USD (2 712 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (79.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
336.17 USD (93)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
52.34%
Макс. загрузка депозита:
98.86%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
34.60
Длинных трейдов:
347 (99.71%)
Коротких трейдов:
1 (0.29%)
Профит фактор:
10.52
Мат. ожидание:
3.41 USD
Средняя прибыль:
4.23 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-21.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.29 USD (11)
Прирост в месяц:
2.80%
Годовой прогноз:
33.94%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
34.29 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (34.29 USD)
По эквити:
8.13% (301.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|311
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|744
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|16K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 17
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.24 × 46
|
ICMarkets-Live01
|0.46 × 122
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 50
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
74%
348
89%
52%
10.51
3.41
USD
USD
8%
1:200