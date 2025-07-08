- Crescita
Trade:
148
Profit Trade:
122 (82.43%)
Loss Trade:
26 (17.57%)
Best Trade:
47.51 USD
Worst Trade:
-6.74 USD
Profitto lordo:
419.74 USD (14 409 pips)
Perdita lorda:
-62.42 USD (1 227 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (79.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
27.74%
Massimo carico di deposito:
98.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
10.42
Long Trade:
148 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.72
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
3.44 USD
Perdita media:
-2.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-21.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.29 USD (11)
Crescita mensile:
4.55%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
34.29 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (34.29 USD)
Per equità:
5.51% (120.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|125
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|214
|USDJPY
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.2K
|USDJPY
|6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.51 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +79.41 USD
Massima perdita consecutiva: -21.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 16
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.38 × 26
|
ICMarkets-Live01
|0.40 × 107
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 48
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
展示账户，资金量小，主做EURUSD和USDJPY，平均一周一次信号，下单1-5笔，平均持仓3-5天，已自动化，不做手工干预，下单后注释为“X”，包含复利代码，手数会根据设计好的逻辑变化，订阅费也会变化，体验后也可定制专属资金区间。
建议跟账户一样的资金区间，净值图较稳，包容性强，心急的请不要跟随。
国内可以在followme，找到“汇市佬六”进行跟单。
国外用户可以在MQL5，找到“Big Strong”进行跟单。
微信 : huishilaoliu
Email：3919609060@qq.com
