Segnali / MetaTrader 4 / Big Strong
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 13%
FXCM-USDReal08
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
122 (82.43%)
Loss Trade:
26 (17.57%)
Best Trade:
47.51 USD
Worst Trade:
-6.74 USD
Profitto lordo:
419.74 USD (14 409 pips)
Perdita lorda:
-62.42 USD (1 227 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (79.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.22 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
27.74%
Massimo carico di deposito:
98.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
10.42
Long Trade:
148 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
6.72
Profitto previsto:
2.41 USD
Profitto medio:
3.44 USD
Perdita media:
-2.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-21.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.29 USD (11)
Crescita mensile:
4.55%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
34.29 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.08% (34.29 USD)
Per equità:
5.51% (120.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 125
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 214
USDJPY 144
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.2K
USDJPY 6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.51 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +79.41 USD
Massima perdita consecutiva: -21.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradersWay-Live
0.00 × 16
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.38 × 26
ICMarkets-Live01
0.40 × 107
ICMarkets-Live02
0.52 × 48
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
展示账户，资金量小，主做EURUSD和USDJPY，平均一周一次信号，下单1-5笔，平均持仓3-5天，已自动化，不做手工干预，下单后注释为“X”，包含复利代码，手数会根据设计好的逻辑变化，订阅费也会变化，体验后也可定制专属资金区间。
建议跟账户一样的资金区间，净值图较稳，包容性强，心急的请不要跟随。

国内可以在followme，找到“汇市佬六”进行跟单。
国外用户可以在MQL5，找到“Big Strong”进行跟单。
微信 :  huishilaoliu
Email：3919609060@qq.com
2025.09.22 17:38
Share of trading days is too low
2025.09.18 01:41
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15.52% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 14:10
Share of trading days is too low
2025.09.05 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.27 16:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 05:16
No swaps are charged
2025.08.07 05:16
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 20:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
