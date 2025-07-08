- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
348
盈利交易:
310 (89.08%)
亏损交易:
38 (10.92%)
最好交易:
102.00 USD
最差交易:
-16.97 USD
毛利:
1 311.07 USD (31 581 pips)
毛利亏损:
-124.68 USD (2 712 pips)
最大连续赢利:
99 (79.41 USD)
最大连续盈利:
336.17 USD (93)
夏普比率:
0.31
交易活动:
52.34%
最大入金加载:
98.86%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
34.60
长期交易:
347 (99.71%)
短期交易:
1 (0.29%)
利润因子:
10.52
预期回报:
3.41 USD
平均利润:
4.23 USD
平均损失:
-3.28 USD
最大连续失误:
12 (-21.18 USD)
最大连续亏损:
-34.29 USD (11)
每月增长:
2.80%
年度预测:
33.94%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
0.19 USD
最大值:
34.29 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.08% (34.29 USD)
净值:
8.13% (301.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|311
|USDJPY
|27
|USDCHF
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|744
|USDJPY
|348
|USDCHF
|95
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|16K
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.00 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +79.41 USD
最大连续亏损: -21.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradersWay-Live
|0.00 × 17
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.17 × 41
|
FXCM-USDReal08
|0.24 × 46
|
ICMarkets-Live01
|0.46 × 122
|
ICMarkets-Live02
|0.52 × 50
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|0.67 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|2.00 × 5
– All-Weather Adaptive FX Quant System
— 全天候自适应外汇量化系统
A robust, transparent, and adaptive quantitative trading system designed for the global FX market. Combines volatility-based strategies with cross-sectional CTA trend-following across a basket of USD-paired major currencies.
一套稳健、透明且自适应的量化交易系统，专为全球外汇市场打造，融合波动率交易与截面CTA趋势跟踪策略，覆盖美元一篮子货币对。
✅ 100% algorithmic execution | 89.1% win rate | Max drawdown: 8.1%
✅ 100% 算法执行｜胜率 89.1%｜最大回撤 8.1%
✅ Avg. 1–2 signals per week, 1–5 day holds — no intraday, no high-frequency, no Martingale or other high-risk tactics
✅ 平均每周1–2次信号，持仓1–5天——非日内、非高频、拒绝马丁格尔等高风险模式
✅ Fully transparent (non-black-box); live demo & roadshow available
✅ 完全透明（非黑箱）；支持实盘演示与在线路演
✅ Registered with China’s National Copyright Administration
✅ 已获中国软件著作权登记；
✅ Real-money trial available (<$100K)
✅ 支持实盘测试（规模<100,000）
Partnership: Exclusively for licensed and compliant institutions. Minimum commitment: $1M USD.
合作要求： 仅限合法合规的持牌照机构，合作起点 100万美元。
📧 Email: 3919609060@qq.com
💬 WeChat: huishilaoliu
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
35%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
74%
348
89%
52%
10.51
3.41
USD
USD
8%
1:200