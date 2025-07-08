信号部分
Sang Peng

Big Strong

Sang Peng
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 35%
FXCM-USDReal08
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
348
盈利交易:
310 (89.08%)
亏损交易:
38 (10.92%)
最好交易:
102.00 USD
最差交易:
-16.97 USD
毛利:
1 311.07 USD (31 581 pips)
毛利亏损:
-124.68 USD (2 712 pips)
最大连续赢利:
99 (79.41 USD)
最大连续盈利:
336.17 USD (93)
夏普比率:
0.31
交易活动:
52.34%
最大入金加载:
98.86%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
17 小时
采收率:
34.60
长期交易:
347 (99.71%)
短期交易:
1 (0.29%)
利润因子:
10.52
预期回报:
3.41 USD
平均利润:
4.23 USD
平均损失:
-3.28 USD
最大连续失误:
12 (-21.18 USD)
最大连续亏损:
-34.29 USD (11)
每月增长:
2.80%
年度预测:
33.94%
算法交易:
74%
结余跌幅:
绝对:
0.19 USD
最大值:
34.29 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.08% (34.29 USD)
净值:
8.13% (301.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 311
USDJPY 27
USDCHF 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 744
USDJPY 348
USDCHF 95
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 16K
USDJPY 11K
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +102.00 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +79.41 USD
最大连续亏损: -21.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradersWay-Live
0.00 × 17
Dukascopy-live-1
0.00 × 8
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.17 × 41
FXCM-USDReal08
0.24 × 46
ICMarkets-Live01
0.46 × 122
ICMarkets-Live02
0.52 × 50
FOREX.comGlobalCN-Live 118
0.67 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
2.00 × 5
– All-Weather Adaptive FX Quant System
 — 全天候自适应外汇量化系统

A robust, transparent, and adaptive quantitative trading system designed for the global FX market. Combines volatility-based strategies with cross-sectional CTA trend-following across a basket of USD-paired major currencies.

一套稳健、透明且自适应的量化交易系统，专为全球外汇市场打造，融合波动率交易与截面CTA趋势跟踪策略，覆盖美元一篮子货币对。

✅ 100% algorithmic execution | 89.1% win rate | Max drawdown: 8.1%

✅ 100% 算法执行｜胜率 89.1%｜最大回撤 8.1%

✅ Avg. 1–2 signals per week, 1–5 day holds — no intraday, no high-frequency, no Martingale or other high-risk tactics

✅ 平均每周1–2次信号，持仓1–5天——非日内、非高频、拒绝马丁格尔等高风险模式

✅ Fully transparent (non-black-box); live demo & roadshow available

✅ 完全透明（非黑箱）；支持实盘演示与在线路演

✅ Registered with China’s National Copyright Administration

✅ 已获中国软件著作权登记；

✅ Real-money trial available (<$100K)

✅ 支持实盘测试（规模<100,000）

Partnership: Exclusively for licensed and compliant institutions. Minimum commitment: $1M USD.

合作要求： 仅限合法合规的持牌照机构，合作起点 100万美元。

📧 Email: 3919609060@qq.com

💬 WeChat: huishilaoliu
