- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
427 (91.43%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (8.57%)
En iyi işlem:
11.78 USD
En kötü işlem:
-14.60 USD
Brüt kâr:
1 066.90 USD (150 086 pips)
Brüt zarar:
-142.97 USD (20 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (253.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.29 USD (90)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
31.09
Alış işlemleri:
413 (88.44%)
Satış işlemleri:
54 (11.56%)
Kâr faktörü:
7.46
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-28.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.72 USD (7)
Aylık büyüme:
8.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.72 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (28.69 USD)
Varlığa göre:
10.94% (656.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|254
|AUDCAD
|89
|USDCAD
|54
|GBPNZD
|50
|GBPJPY
|12
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|523
|AUDCAD
|69
|USDCAD
|180
|GBPNZD
|100
|GBPJPY
|50
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|69K
|AUDCAD
|9.3K
|USDCAD
|27K
|GBPNZD
|17K
|GBPJPY
|6.7K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.78 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +253.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.90 × 52
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
12
100%
467
91%
100%
7.46
1.98
USD
USD
11%
1:500