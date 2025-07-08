SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cobra
Ka Wai Chiong

Cobra

Ka Wai Chiong
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
427 (91.43%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (8.57%)
En iyi işlem:
11.78 USD
En kötü işlem:
-14.60 USD
Brüt kâr:
1 066.90 USD (150 086 pips)
Brüt zarar:
-142.97 USD (20 902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (253.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.29 USD (90)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
31.09
Alış işlemleri:
413 (88.44%)
Satış işlemleri:
54 (11.56%)
Kâr faktörü:
7.46
Beklenen getiri:
1.98 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-28.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.72 USD (7)
Aylık büyüme:
8.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.72 USD (0.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (28.69 USD)
Varlığa göre:
10.94% (656.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 254
AUDCAD 89
USDCAD 54
GBPNZD 50
GBPJPY 12
EURNZD 7
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 523
AUDCAD 69
USDCAD 180
GBPNZD 100
GBPJPY 50
EURNZD 3
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 69K
AUDCAD 9.3K
USDCAD 27K
GBPNZD 17K
GBPJPY 6.7K
EURNZD 547
EURGBP 500
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.78 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +253.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
İnceleme yok
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
