Ka Wai Chiong

Cobra

Ka Wai Chiong
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
427 (91.43%)
Loss Trade:
40 (8.57%)
Best Trade:
11.78 USD
Worst Trade:
-14.60 USD
Profitto lordo:
1 066.90 USD (150 086 pips)
Perdita lorda:
-142.97 USD (20 902 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (253.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.29 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
31.09
Long Trade:
413 (88.44%)
Short Trade:
54 (11.56%)
Fattore di profitto:
7.46
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-28.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.72 USD (7)
Crescita mensile:
8.45%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.72 USD (0.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (28.69 USD)
Per equità:
10.94% (656.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 254
AUDCAD 89
USDCAD 54
GBPNZD 50
GBPJPY 12
EURNZD 7
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 523
AUDCAD 69
USDCAD 180
GBPNZD 100
GBPJPY 50
EURNZD 3
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 69K
AUDCAD 9.3K
USDCAD 27K
GBPNZD 17K
GBPJPY 6.7K
EURNZD 547
EURGBP 500
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.78 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +253.29 USD
Massima perdita consecutiva: -28.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cobra
888USD al mese
22%
0
0
USD
10K
USD
12
100%
467
91%
100%
7.46
1.98
USD
11%
1:500
Copia

