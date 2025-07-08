SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Cobra
Ka Wai Chiong

Cobra

Ka Wai Chiong
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
447
Bénéfice trades:
407 (91.05%)
Perte trades:
40 (8.95%)
Meilleure transaction:
11.78 USD
Pire transaction:
-14.60 USD
Bénéfice brut:
1 026.14 USD (142 900 pips)
Perte brute:
-142.97 USD (20 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (253.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
253.29 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.85
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.14%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
29.72
Longs trades:
393 (87.92%)
Courts trades:
54 (12.08%)
Facteur de profit:
7.18
Rendement attendu:
1.98 USD
Bénéfice moyen:
2.52 USD
Perte moyenne:
-3.57 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-28.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.72 USD (7)
Croissance mensuelle:
8.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
29.72 USD (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.69% (28.69 USD)
Par fonds propres:
10.94% (656.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 254
AUDCAD 89
USDCAD 54
GBPNZD 30
GBPJPY 12
EURNZD 7
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 523
AUDCAD 69
USDCAD 180
GBPNZD 60
GBPJPY 50
EURNZD 3
EURGBP 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 69K
AUDCAD 9.3K
USDCAD 27K
GBPNZD 10K
GBPJPY 6.7K
EURNZD 547
EURGBP 500
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.78 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +253.29 USD
Perte consécutive maximale: -28.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
Aucun avis
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
