Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17 0.00 × 3 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 VantageInternational-Live 11 0.25 × 4 E8Funding-Demo 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live06 0.46 × 81 RadexMarkets-Real 6 5.50 × 6 VantageInternational-Demo 5.70 × 10 FBS-Real-9 9.50 × 4 RoboForex-ProCent-2 11.90 × 52 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика