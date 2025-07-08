СигналыРазделы
Cobra CCY Part 1
Ka Wai Chiong

Cobra CCY Part 1

Ka Wai Chiong
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 549
Прибыльных трейдов:
1 378 (88.96%)
Убыточных трейдов:
171 (11.04%)
Лучший трейд:
30.21 USD
Худший трейд:
-34.99 USD
Общая прибыль:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Общий убыток:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (855.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
855.70 USD (162)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.33%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
10.88
Длинных трейдов:
1 465 (94.58%)
Коротких трейдов:
84 (5.42%)
Профит фактор:
3.76
Мат. ожидание:
2.35 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-7.72 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-334.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-334.75 USD (29)
Прирост в месяц:
8.91%
Годовой прогноз:
108.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
334.75 USD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.88% (334.75 USD)
По эквити:
23.58% (2 467.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 455
GBPCAD 454
GBPNZD 300
USDCAD 194
AUDCAD 89
ETHUSD 49
EURNZD 7
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 1.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 806
USDCAD 59
AUDCAD 69
ETHUSD -54
EURNZD 3
EURGBP 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 159K
GBPCAD 165K
GBPNZD 76K
USDCAD 15K
AUDCAD 9.3K
ETHUSD -143K
EURNZD 547
EURGBP 500
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.21 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 162
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +855.70 USD
Макс. убыток в серии: -334.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
Нет отзывов
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.