Всего трейдов:
1 549
Прибыльных трейдов:
1 378 (88.96%)
Убыточных трейдов:
171 (11.04%)
Лучший трейд:
30.21 USD
Худший трейд:
-34.99 USD
Общая прибыль:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Общий убыток:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (855.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
855.70 USD (162)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.33%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
10.88
Длинных трейдов:
1 465 (94.58%)
Коротких трейдов:
84 (5.42%)
Профит фактор:
3.76
Мат. ожидание:
2.35 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-7.72 USD
Макс. серия проигрышей:
29 (-334.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-334.75 USD (29)
Прирост в месяц:
8.91%
Годовой прогноз:
108.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
334.75 USD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.88% (334.75 USD)
По эквити:
23.58% (2 467.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|455
|GBPCAD
|454
|GBPNZD
|300
|USDCAD
|194
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|806
|USDCAD
|59
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|159K
|GBPCAD
|165K
|GBPNZD
|76K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +30.21 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 162
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +855.70 USD
Макс. убыток в серии: -334.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.90 × 52
