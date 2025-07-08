- 자본
- 축소
트레이드:
1 628
이익 거래:
1 457 (89.49%)
손실 거래:
171 (10.50%)
최고의 거래:
30.21 USD
최악의 거래:
-34.99 USD
총 수익:
5 291.72 USD (1 180 279 pips)
총 손실:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
연속 최대 이익:
162 (855.70 USD)
연속 최대 이익:
855.70 USD (162)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.33%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
99
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
11.87
롱(주식매수):
1 544 (94.84%)
숏(주식차입매도):
84 (5.16%)
수익 요인:
4.01
기대수익:
2.44 USD
평균 이익:
3.63 USD
평균 손실:
-7.72 USD
연속 최대 손실:
29 (-334.75 USD)
연속 최대 손실:
-334.75 USD (29)
월별 성장률:
8.07%
연간 예측:
97.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
334.75 USD (6.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.88% (334.75 USD)
자본금별:
23.58% (2 467.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|475
|GBPCAD
|472
|GBPNZD
|330
|USDCAD
|205
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.9K
|GBPNZD
|867
|USDCAD
|125
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|164K
|GBPCAD
|181K
|GBPNZD
|87K
|USDCAD
|21K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.21 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 162
연속 최대 손실: 29
연속 최대 이익: +855.70 USD
연속 최대 손실: -334.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 888 USD
57%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
27
100%
1 628
89%
100%
4.01
2.44
USD
USD
24%
1:500