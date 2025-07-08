- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 549
Negociações com lucro:
1 378 (88.96%)
Negociações com perda:
171 (11.04%)
Melhor negociação:
30.21 USD
Pior negociação:
-34.99 USD
Lucro bruto:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Perda bruta:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
162 (855.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
855.70 USD (162)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
127
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
10.88
Negociações longas:
1 465 (94.58%)
Negociações curtas:
84 (5.42%)
Fator de lucro:
3.76
Valor esperado:
2.35 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-7.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-334.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-334.75 USD (29)
Crescimento mensal:
8.91%
Previsão anual:
108.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
334.75 USD (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.88% (334.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.58% (2 467.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|455
|GBPCAD
|454
|GBPNZD
|300
|USDCAD
|194
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|806
|USDCAD
|59
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|159K
|GBPCAD
|165K
|GBPNZD
|76K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.21 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 162
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +855.70 USD
Máxima perda consecutiva: -334.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.90 × 52
Sem comentários
