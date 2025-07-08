SinaisSeções
Ka Wai Chiong

Cobra CCY Part 1

Ka Wai Chiong
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 549
Negociações com lucro:
1 378 (88.96%)
Negociações com perda:
171 (11.04%)
Melhor negociação:
30.21 USD
Pior negociação:
-34.99 USD
Lucro bruto:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Perda bruta:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
162 (855.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
855.70 USD (162)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.33%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
127
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
10.88
Negociações longas:
1 465 (94.58%)
Negociações curtas:
84 (5.42%)
Fator de lucro:
3.76
Valor esperado:
2.35 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-7.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-334.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-334.75 USD (29)
Crescimento mensal:
8.91%
Previsão anual:
108.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
334.75 USD (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.88% (334.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.58% (2 467.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 455
GBPCAD 454
GBPNZD 300
USDCAD 194
AUDCAD 89
ETHUSD 49
EURNZD 7
EURGBP 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 1.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 806
USDCAD 59
AUDCAD 69
ETHUSD -54
EURNZD 3
EURGBP 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 159K
GBPCAD 165K
GBPNZD 76K
USDCAD 15K
AUDCAD 9.3K
ETHUSD -143K
EURNZD 547
EURGBP 500
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.21 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 162
Máximo de perdas consecutivas: 29
Máximo lucro consecutivo: +855.70 USD
Máxima perda consecutiva: -334.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
Sem comentários
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.