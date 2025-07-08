- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 549
利益トレード:
1 378 (88.96%)
損失トレード:
171 (11.04%)
ベストトレード:
30.21 USD
最悪のトレード:
-34.99 USD
総利益:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
総損失:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
最大連続の勝ち:
162 (855.70 USD)
最大連続利益:
855.70 USD (162)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.33%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
127
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
10.88
長いトレード:
1 465 (94.58%)
短いトレード:
84 (5.42%)
プロフィットファクター:
3.76
期待されたペイオフ:
2.35 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-7.72 USD
最大連続の負け:
29 (-334.75 USD)
最大連続損失:
-334.75 USD (29)
月間成長:
8.91%
年間予想:
108.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
334.75 USD (6.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.88% (334.75 USD)
エクイティによる:
23.58% (2 467.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|455
|GBPCAD
|454
|GBPNZD
|300
|USDCAD
|194
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|806
|USDCAD
|59
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|159K
|GBPCAD
|165K
|GBPNZD
|76K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.21 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 162
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +855.70 USD
最大連続損失: -334.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.90 × 52
