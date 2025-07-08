SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Cobra CCY Part 1
Ka Wai Chiong

Cobra CCY Part 1

Ka Wai Chiong
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD al mes
incremento desde 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 549
Transacciones Rentables:
1 378 (88.96%)
Transacciones Irrentables:
171 (11.04%)
Mejor transacción:
30.21 USD
Peor transacción:
-34.99 USD
Beneficio Bruto:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
162 (855.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
855.70 USD (162)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.33%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
127
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
10.88
Transacciones Largas:
1 465 (94.58%)
Transacciones Cortas:
84 (5.42%)
Factor de Beneficio:
3.76
Beneficio Esperado:
2.35 USD
Beneficio medio:
3.60 USD
Pérdidas medias:
-7.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-334.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-334.75 USD (29)
Crecimiento al mes:
8.91%
Pronóstico anual:
108.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
334.75 USD (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
4.88% (334.75 USD)
De fondos:
23.58% (2 467.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 455
GBPCAD 454
GBPNZD 300
USDCAD 194
AUDCAD 89
ETHUSD 49
EURNZD 7
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 1.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 806
USDCAD 59
AUDCAD 69
ETHUSD -54
EURNZD 3
EURGBP 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 159K
GBPCAD 165K
GBPNZD 76K
USDCAD 15K
AUDCAD 9.3K
ETHUSD -143K
EURNZD 547
EURGBP 500
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.21 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 162
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +855.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -334.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
No hay comentarios
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

