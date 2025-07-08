- Incremento
Total de Trades:
1 549
Transacciones Rentables:
1 378 (88.96%)
Transacciones Irrentables:
171 (11.04%)
Mejor transacción:
30.21 USD
Peor transacción:
-34.99 USD
Beneficio Bruto:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
162 (855.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
855.70 USD (162)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.33%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
127
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
10.88
Transacciones Largas:
1 465 (94.58%)
Transacciones Cortas:
84 (5.42%)
Factor de Beneficio:
3.76
Beneficio Esperado:
2.35 USD
Beneficio medio:
3.60 USD
Pérdidas medias:
-7.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-334.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-334.75 USD (29)
Crecimiento al mes:
8.91%
Pronóstico anual:
108.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
334.75 USD (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
4.88% (334.75 USD)
De fondos:
23.58% (2 467.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|455
|GBPCAD
|454
|GBPNZD
|300
|USDCAD
|194
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|806
|USDCAD
|59
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|159K
|GBPCAD
|165K
|GBPNZD
|76K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +30.21 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 162
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +855.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -334.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.90 × 52
