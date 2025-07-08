SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Cobra CCY Part 1
Ka Wai Chiong

Cobra CCY Part 1

Ka Wai Chiong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 53%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 549
Gewinntrades:
1 378 (88.96%)
Verlusttrades:
171 (11.04%)
Bester Trade:
30.21 USD
Schlechtester Trade:
-34.99 USD
Bruttoprofit:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Bruttoverlust:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
162 (855.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
855.70 USD (162)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.33%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
10.88
Long-Positionen:
1 465 (94.58%)
Short-Positionen:
84 (5.42%)
Profit-Faktor:
3.76
Mathematische Gewinnerwartung:
2.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-334.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-334.75 USD (29)
Wachstum pro Monat :
8.91%
Jahresprognose:
108.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
334.75 USD (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.88% (334.75 USD)
Kapital:
23.58% (2 467.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 455
GBPCAD 454
GBPNZD 300
USDCAD 194
AUDCAD 89
ETHUSD 49
EURNZD 7
EURGBP 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 1.1K
GBPCAD 1.7K
GBPNZD 806
USDCAD 59
AUDCAD 69
ETHUSD -54
EURNZD 3
EURGBP 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 159K
GBPCAD 165K
GBPNZD 76K
USDCAD 15K
AUDCAD 9.3K
ETHUSD -143K
EURNZD 547
EURGBP 500
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.21 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 162
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +855.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -334.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.25 × 4
E8Funding-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.46 × 81
RadexMarkets-Real 6
5.50 × 6
VantageInternational-Demo
5.70 × 10
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
11.90 × 52
Keine Bewertungen
2025.09.15 03:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 11:05
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.07.08 11:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.08 11:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
