Trades insgesamt:
1 549
Gewinntrades:
1 378 (88.96%)
Verlusttrades:
171 (11.04%)
Bester Trade:
30.21 USD
Schlechtester Trade:
-34.99 USD
Bruttoprofit:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
Bruttoverlust:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
162 (855.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
855.70 USD (162)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.33%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
117
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
10.88
Long-Positionen:
1 465 (94.58%)
Short-Positionen:
84 (5.42%)
Profit-Faktor:
3.76
Mathematische Gewinnerwartung:
2.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-334.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-334.75 USD (29)
Wachstum pro Monat :
8.91%
Jahresprognose:
108.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
334.75 USD (6.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.88% (334.75 USD)
Kapital:
23.58% (2 467.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|455
|GBPCAD
|454
|GBPNZD
|300
|USDCAD
|194
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|806
|USDCAD
|59
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|159K
|GBPCAD
|165K
|GBPNZD
|76K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.21 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 162
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +855.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -334.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 81
|
RadexMarkets-Real 6
|5.50 × 6
|
VantageInternational-Demo
|5.70 × 10
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.90 × 52
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
888 USD pro Monat
53%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
25
100%
1 549
88%
100%
3.76
2.35
USD
USD
24%
1:500