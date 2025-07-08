- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 549
盈利交易:
1 378 (88.96%)
亏损交易:
171 (11.04%)
最好交易:
30.21 USD
最差交易:
-34.99 USD
毛利:
4 963.02 USD (1 142 068 pips)
毛利亏损:
-1 319.59 USD (879 339 pips)
最大连续赢利:
162 (855.70 USD)
最大连续盈利:
855.70 USD (162)
夏普比率:
0.44
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.33%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
133
平均持有时间:
4 天
采收率:
10.88
长期交易:
1 465 (94.58%)
短期交易:
84 (5.42%)
利润因子:
3.76
预期回报:
2.35 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-7.72 USD
最大连续失误:
29 (-334.75 USD)
最大连续亏损:
-334.75 USD (29)
每月增长:
8.91%
年度预测:
108.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
334.75 USD (6.68%)
相对跌幅:
结余:
4.88% (334.75 USD)
净值:
23.58% (2 467.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|455
|GBPCAD
|454
|GBPNZD
|300
|USDCAD
|194
|AUDCAD
|89
|ETHUSD
|49
|EURNZD
|7
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|1.1K
|GBPCAD
|1.7K
|GBPNZD
|806
|USDCAD
|59
|AUDCAD
|69
|ETHUSD
|-54
|EURNZD
|3
|EURGBP
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|159K
|GBPCAD
|165K
|GBPNZD
|76K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|9.3K
|ETHUSD
|-143K
|EURNZD
|547
|EURGBP
|500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
