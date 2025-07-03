SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Haji Pro
Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
66 (25.58%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (74.42%)
En iyi işlem:
11.43 USD
En kötü işlem:
-3.81 USD
Brüt kâr:
163.79 USD (1 040 717 pips)
Brüt zarar:
-198.60 USD (1 338 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.43 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
0.81%
Maks. mevduat yükü:
46.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
158 (61.24%)
Satış işlemleri:
100 (38.76%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-19.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.71 USD (16)
Aylık büyüme:
-39.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.81 USD
Maksimum:
73.97 USD (82.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.93% (73.97 USD)
Varlığa göre:
8.81% (1.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 247
XAUUSD 6
ETHUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -30
XAUUSD -5
ETHUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -298K
XAUUSD -469
ETHUSD 446
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.43 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +6.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 20:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.13 20:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 22:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 22:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.10 21:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 21:48
High risk of negative slippage when copying deals
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

