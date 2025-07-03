- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
66 (25.58%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (74.42%)
En iyi işlem:
11.43 USD
En kötü işlem:
-3.81 USD
Brüt kâr:
163.79 USD (1 040 717 pips)
Brüt zarar:
-198.60 USD (1 338 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.43 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
0.81%
Maks. mevduat yükü:
46.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
158 (61.24%)
Satış işlemleri:
100 (38.76%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-19.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.71 USD (16)
Aylık büyüme:
-39.14%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.81 USD
Maksimum:
73.97 USD (82.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.93% (73.97 USD)
Varlığa göre:
8.81% (1.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|247
|XAUUSD
|6
|ETHUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-30
|XAUUSD
|-5
|ETHUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-298K
|XAUUSD
|-469
|ETHUSD
|446
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.43 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +6.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
28
USD
USD
13
98%
258
25%
1%
0.82
-0.13
USD
USD
82%
1:500