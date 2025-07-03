- Crescimento
Negociações:
410
Negociações com lucro:
124 (30.24%)
Negociações com perda:
286 (69.76%)
Melhor negociação:
50.29 USD
Pior negociação:
-5.18 USD
Lucro bruto:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Perda bruta:
-302.53 USD (1 525 419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (6.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.81 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
2.96%
Depósito máximo carregado:
84.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
255 (62.20%)
Negociações curtas:
155 (37.80%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
3.07 USD
Perda média:
-1.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-19.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.71 USD (16)
Crescimento mensal:
-6.16%
Previsão anual:
-74.78%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.43 USD
Máximo:
91.59 USD (102.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.32% (91.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.71% (3.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|273
|XAUUSD
|74
|ETHUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|94
|ETHUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|9.6K
|ETHUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.29 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +6.27 USD
Máxima perda consecutiva: -19.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
