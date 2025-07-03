SinaisSeções
Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 comentários
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
410
Negociações com lucro:
124 (30.24%)
Negociações com perda:
286 (69.76%)
Melhor negociação:
50.29 USD
Pior negociação:
-5.18 USD
Lucro bruto:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Perda bruta:
-302.53 USD (1 525 419 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (6.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.81 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
2.96%
Depósito máximo carregado:
84.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
255 (62.20%)
Negociações curtas:
155 (37.80%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
3.07 USD
Perda média:
-1.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-19.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.71 USD (16)
Crescimento mensal:
-6.16%
Previsão anual:
-74.78%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.43 USD
Máximo:
91.59 USD (102.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.32% (91.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.71% (3.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 273
XAUUSD 74
ETHUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 94
ETHUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -64K
XAUUSD 9.6K
ETHUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.29 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +6.27 USD
Máxima perda consecutiva: -19.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 23:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.25 22:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
