거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
트레이드:
422
이익 거래:
126 (29.85%)
손실 거래:
296 (70.14%)
최고의 거래:
50.29 USD
최악의 거래:
-5.33 USD
총 수익:
414.87 USD (1 464 644 pips)
총 손실:
-329.18 USD (1 528 080 pips)
연속 최대 이익:
9 (6.27 USD)
연속 최대 이익:
60.81 USD (4)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
2.96%
최대 입금량:
84.77%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
0.94
롱(주식매수):
265 (62.80%)
숏(주식차입매도):
157 (37.20%)
수익 요인:
1.26
기대수익:
0.20 USD
평균 이익:
3.29 USD
평균 손실:
-1.11 USD
연속 최대 손실:
16 (-19.71 USD)
연속 최대 손실:
-19.71 USD (16)
월별 성장률:
-5.70%
연간 예측:
-69.21%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
52.43 USD
최대한의:
91.59 USD (102.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.32% (91.59 USD)
자본금별:
27.71% (3.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|273
|XAUUSD
|86
|ETHUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|101
|ETHUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|10K
|ETHUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +50.29 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +6.27 USD
연속 최대 손실: -19.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
27
97%
422
29%
3%
1.26
0.20
USD
USD
93%
1:500