交易:
409
盈利交易:
124 (30.31%)
亏损交易:
285 (69.68%)
最好交易:
50.29 USD
最差交易:
-5.18 USD
毛利:
381.16 USD (1 461 274 pips)
毛利亏损:
-297.53 USD (1 524 919 pips)
最大连续赢利:
9 (6.27 USD)
最大连续盈利:
60.81 USD (4)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
2.96%
最大入金加载:
84.77%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
0.91
长期交易:
254 (62.10%)
短期交易:
155 (37.90%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
3.07 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
16 (-19.71 USD)
最大连续亏损:
-19.71 USD (16)
每月增长:
-8.60%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
52.43 USD
最大值:
91.59 USD (102.73%)
相对跌幅:
结余:
93.32% (91.59 USD)
净值:
27.71% (3.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|273
|XAUUSD
|73
|ETHUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|99
|ETHUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|10K
|ETHUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.29 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +6.27 USD
最大连续亏损: -19.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
