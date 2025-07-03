- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
66 (25.58%)
Loss Trade:
192 (74.42%)
Best Trade:
11.43 USD
Worst Trade:
-3.81 USD
Profitto lordo:
163.79 USD (1 040 717 pips)
Perdita lorda:
-198.60 USD (1 338 892 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
0.81%
Massimo carico di deposito:
46.23%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
158 (61.24%)
Short Trade:
100 (38.76%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-19.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.71 USD (16)
Crescita mensile:
-39.14%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.81 USD
Massimale:
73.97 USD (82.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.93% (73.97 USD)
Per equità:
8.81% (1.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|247
|XAUUSD
|6
|ETHUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-30
|XAUUSD
|-5
|ETHUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-298K
|XAUUSD
|-469
|ETHUSD
|446
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.43 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +6.16 USD
Massima perdita consecutiva: -19.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
28
USD
USD
13
98%
258
25%
1%
0.82
-0.13
USD
USD
82%
1:500