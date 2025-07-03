SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Haji Pro
Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
258
Profit Trade:
66 (25.58%)
Loss Trade:
192 (74.42%)
Best Trade:
11.43 USD
Worst Trade:
-3.81 USD
Profitto lordo:
163.79 USD (1 040 717 pips)
Perdita lorda:
-198.60 USD (1 338 892 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
0.81%
Massimo carico di deposito:
46.23%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
158 (61.24%)
Short Trade:
100 (38.76%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-19.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.71 USD (16)
Crescita mensile:
-39.14%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.81 USD
Massimale:
73.97 USD (82.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.93% (73.97 USD)
Per equità:
8.81% (1.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 247
XAUUSD 6
ETHUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -30
XAUUSD -5
ETHUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -298K
XAUUSD -469
ETHUSD 446
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.43 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +6.16 USD
Massima perdita consecutiva: -19.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
4.10 × 70
15 più
Non ci sono recensioni
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 20:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.13 20:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 22:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 22:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.10 21:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 21:48
High risk of negative slippage when copying deals
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.