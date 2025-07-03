- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
124 (30.39%)
Убыточных трейдов:
284 (69.61%)
Лучший трейд:
50.29 USD
Худший трейд:
-5.18 USD
Общая прибыль:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Общий убыток:
-296.45 USD (1 524 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
2.96%
Макс. загрузка депозита:
84.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
253 (62.01%)
Коротких трейдов:
155 (37.99%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-19.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.71 USD (16)
Прирост в месяц:
-12.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.43 USD
Максимальная:
91.59 USD (102.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.32% (91.59 USD)
По эквити:
27.71% (3.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|273
|XAUUSD
|72
|ETHUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|100
|ETHUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|10K
|ETHUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.29 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +6.27 USD
Макс. убыток в серии: -19.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
