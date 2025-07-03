СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Haji Pro
Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -16%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
124 (30.39%)
Убыточных трейдов:
284 (69.61%)
Лучший трейд:
50.29 USD
Худший трейд:
-5.18 USD
Общая прибыль:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Общий убыток:
-296.45 USD (1 524 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
2.96%
Макс. загрузка депозита:
84.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
253 (62.01%)
Коротких трейдов:
155 (37.99%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.21 USD
Средняя прибыль:
3.07 USD
Средний убыток:
-1.04 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-19.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.71 USD (16)
Прирост в месяц:
-12.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.43 USD
Максимальная:
91.59 USD (102.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.32% (91.59 USD)
По эквити:
27.71% (3.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 273
XAUUSD 72
ETHUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 100
ETHUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -64K
XAUUSD 10K
ETHUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.29 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +6.27 USD
Макс. убыток в серии: -19.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
еще 19...
Нет отзывов
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 23:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.25 22:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
