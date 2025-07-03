- Incremento
Total de Trades:
410
Transacciones Rentables:
124 (30.24%)
Transacciones Irrentables:
286 (69.76%)
Mejor transacción:
50.29 USD
Peor transacción:
-5.18 USD
Beneficio Bruto:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-302.53 USD (1 525 419 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (6.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.81 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
2.96%
Carga máxima del depósito:
84.77%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
255 (62.20%)
Transacciones Cortas:
155 (37.80%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
3.07 USD
Pérdidas medias:
-1.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-19.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.71 USD (16)
Crecimiento al mes:
-6.16%
Pronóstico anual:
-74.78%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.43 USD
Máxima:
91.59 USD (102.73%)
Reducción relativa:
De balance:
93.32% (91.59 USD)
De fondos:
27.71% (3.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|273
|XAUUSD
|74
|ETHUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|94
|ETHUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|9.6K
|ETHUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +50.29 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +6.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
