Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 comentarios
26 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -22%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
410
Transacciones Rentables:
124 (30.24%)
Transacciones Irrentables:
286 (69.76%)
Mejor transacción:
50.29 USD
Peor transacción:
-5.18 USD
Beneficio Bruto:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-302.53 USD (1 525 419 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (6.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
60.81 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
2.96%
Carga máxima del depósito:
84.77%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
255 (62.20%)
Transacciones Cortas:
155 (37.80%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
3.07 USD
Pérdidas medias:
-1.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-19.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.71 USD (16)
Crecimiento al mes:
-6.16%
Pronóstico anual:
-74.78%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.43 USD
Máxima:
91.59 USD (102.73%)
Reducción relativa:
De balance:
93.32% (91.59 USD)
De fondos:
27.71% (3.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 273
XAUUSD 74
ETHUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 94
ETHUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -64K
XAUUSD 9.6K
ETHUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.29 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +6.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
otros 19...
No hay comentarios
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 23:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.25 22:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.