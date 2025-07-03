SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Haji Pro
Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
255
Bénéfice trades:
66 (25.88%)
Perte trades:
189 (74.12%)
Meilleure transaction:
11.43 USD
Pire transaction:
-3.81 USD
Bénéfice brut:
163.79 USD (1 040 717 pips)
Perte brute:
-196.17 USD (1 338 191 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (6.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.43 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
0.81%
Charge de dépôt maximale:
46.23%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
155 (60.78%)
Courts trades:
100 (39.22%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.13 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-1.04 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-19.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.71 USD (16)
Croissance mensuelle:
-36.30%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.46 USD
Maximal:
73.62 USD (82.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.71% (73.62 USD)
Par fonds propres:
8.81% (1.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 247
XAUUSD 4
ETHUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -30
XAUUSD -2
ETHUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -298K
XAUUSD -231
ETHUSD 909
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.43 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +6.16 USD
Perte consécutive maximale: -19.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 20:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.13 20:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 22:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 22:54
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.10 21:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 21:48
High risk of negative slippage when copying deals
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Haji Pro
30 USD par mois
-65%
0
0
USD
30
USD
13
98%
255
25%
1%
0.83
-0.13
USD
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.