Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
レビュー0件
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
410
利益トレード:
124 (30.24%)
損失トレード:
286 (69.76%)
ベストトレード:
50.29 USD
最悪のトレード:
-5.18 USD
総利益:
381.16 USD (1 461 274 pips)
総損失:
-302.53 USD (1 525 419 pips)
最大連続の勝ち:
9 (6.27 USD)
最大連続利益:
60.81 USD (4)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
2.96%
最大入金額:
84.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
255 (62.20%)
短いトレード:
155 (37.80%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
3.07 USD
平均損失:
-1.06 USD
最大連続の負け:
16 (-19.71 USD)
最大連続損失:
-19.71 USD (16)
月間成長:
-6.16%
年間予想:
-74.78%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.43 USD
最大の:
91.59 USD (102.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.32% (91.59 USD)
エクイティによる:
27.71% (3.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 273
XAUUSD 74
ETHUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 94
ETHUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -64K
XAUUSD 9.6K
ETHUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.29 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +6.27 USD
最大連続損失: -19.71 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
19 より多く...
レビューなし
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 23:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.25 22:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください