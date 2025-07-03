- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
410
利益トレード:
124 (30.24%)
損失トレード:
286 (69.76%)
ベストトレード:
50.29 USD
最悪のトレード:
-5.18 USD
総利益:
381.16 USD (1 461 274 pips)
総損失:
-302.53 USD (1 525 419 pips)
最大連続の勝ち:
9 (6.27 USD)
最大連続利益:
60.81 USD (4)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
2.96%
最大入金額:
84.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
255 (62.20%)
短いトレード:
155 (37.80%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
3.07 USD
平均損失:
-1.06 USD
最大連続の負け:
16 (-19.71 USD)
最大連続損失:
-19.71 USD (16)
月間成長:
-6.16%
年間予想:
-74.78%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.43 USD
最大の:
91.59 USD (102.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.32% (91.59 USD)
エクイティによる:
27.71% (3.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|273
|XAUUSD
|74
|ETHUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-7
|XAUUSD
|94
|ETHUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-64K
|XAUUSD
|9.6K
|ETHUSD
|-9.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.29 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +6.27 USD
最大連続損失: -19.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
