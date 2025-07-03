SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Haji Pro
Mukhamad Sulkhan

Haji Pro

Mukhamad Sulkhan
0 Bewertungen
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -27%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
411
Gewinntrades:
124 (30.17%)
Verlusttrades:
287 (69.83%)
Bester Trade:
50.29 USD
Schlechtester Trade:
-5.31 USD
Bruttoprofit:
381.16 USD (1 461 274 pips)
Bruttoverlust:
-307.84 USD (1 525 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (6.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.81 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
2.96%
Max deposit load:
84.77%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
256 (62.29%)
Short-Positionen:
155 (37.71%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-19.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.71 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-6.83%
Jahresprognose:
-82.82%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.43 USD
Maximaler:
91.59 USD (102.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.32% (91.59 USD)
Kapital:
27.71% (3.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 273
XAUUSD 75
ETHUSD 63
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -7
XAUUSD 89
ETHUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -64K
XAUUSD 9.1K
ETHUSD -9.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.29 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
TitanFX-03
3.00 × 4
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
noch 19 ...
Keine Bewertungen
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 19:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 23:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.25 22:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.11 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.08 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 12:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 02:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 18:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 18:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 17:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.29 17:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 03:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.25 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 23:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
