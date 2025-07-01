SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VincentS
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
216 (38.64%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (61.36%)
En iyi işlem:
744.24 USD
En kötü işlem:
-916.80 USD
Brüt kâr:
69 683.52 USD (570 629 pips)
Brüt zarar:
-78 340.60 USD (618 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3 723.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 723.18 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
307 (54.92%)
Satış işlemleri:
252 (45.08%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-15.49 USD
Ortalama kâr:
322.61 USD
Ortalama zarar:
-228.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-5 781.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 781.52 USD (17)
Aylık büyüme:
16.64%
Yıllık tahmin:
201.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 770.50 USD
Maksimum:
14 031.28 USD (114.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.07% (14 031.28 USD)
Varlığa göre:
14.23% (1 084.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 439
GBPJPY 34
USDJPY 24
GBPUSD 16
EURJPY 16
CHFJPY 11
EURUSD 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
USDCHF 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.4K
GBPJPY -2.3K
USDJPY -645
GBPUSD -65
EURJPY -808
CHFJPY -1.2K
EURUSD -38
AUDJPY -385
CADJPY 110
USDCHF -62
NZDJPY 189
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8.9K
GBPJPY -22K
USDJPY -2.9K
GBPUSD 814
EURJPY -5.5K
CHFJPY -8.6K
EURUSD -230
AUDJPY -851
CADJPY 0
USDCHF -822
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Trading for living
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
