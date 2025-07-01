- Büyüme
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
216 (38.64%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (61.36%)
En iyi işlem:
744.24 USD
En kötü işlem:
-916.80 USD
Brüt kâr:
69 683.52 USD (570 629 pips)
Brüt zarar:
-78 340.60 USD (618 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3 723.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 723.18 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
307 (54.92%)
Satış işlemleri:
252 (45.08%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-15.49 USD
Ortalama kâr:
322.61 USD
Ortalama zarar:
-228.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-5 781.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 781.52 USD (17)
Aylık büyüme:
16.64%
Yıllık tahmin:
201.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11 770.50 USD
Maksimum:
14 031.28 USD (114.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.07% (14 031.28 USD)
Varlığa göre:
14.23% (1 084.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|439
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|16
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|11
|EURUSD
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|GBPJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-645
|GBPUSD
|-65
|EURJPY
|-808
|CHFJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-38
|AUDJPY
|-385
|CADJPY
|110
|USDCHF
|-62
|NZDJPY
|189
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|GBPJPY
|-22K
|USDJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|814
|EURJPY
|-5.5K
|CHFJPY
|-8.6K
|EURUSD
|-230
|AUDJPY
|-851
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-822
|NZDJPY
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +744.24 USD
En kötü işlem: -917 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +3 723.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 781.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live03
ATCBrokers-US Live
AM-UK-Live
AlSalamBank-Live
FXOpenAU-ECN Live Server
QTrade-Classic Server
FXNet-Real
3TGFX-Main
Larson-Demo
GhanaFX-Main
Hadwins-Global Trader
Deltastock-Live
MetasGroup-Live
PreciseFX-Live
InstaForex-Contest.com
CollectiveFX-LIVE1
FxClearing-Main2
PHP-LiveLiquidity1
QTrade-Server
AGMGroupLtd-Real
Pepperstone-Demo01
Exness-Real29
Exness-Real33
ICMarketsSC-Live25
TradeNation-LiveBravo
