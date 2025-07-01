SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VincentS
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -53%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
216 (38.64%)
Loss Trade:
343 (61.36%)
Best Trade:
744.24 USD
Worst Trade:
-916.80 USD
Profitto lordo:
69 683.52 USD (570 629 pips)
Perdita lorda:
-78 340.60 USD (618 803 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 723.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 723.18 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
35.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
307 (54.92%)
Short Trade:
252 (45.08%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-15.49 USD
Profitto medio:
322.61 USD
Perdita media:
-228.40 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-5 781.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 781.52 USD (17)
Crescita mensile:
16.64%
Previsione annuale:
201.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 770.50 USD
Massimale:
14 031.28 USD (114.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.07% (14 031.28 USD)
Per equità:
14.23% (1 084.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 439
GBPJPY 34
USDJPY 24
GBPUSD 16
EURJPY 16
CHFJPY 11
EURUSD 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
USDCHF 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3.4K
GBPJPY -2.3K
USDJPY -645
GBPUSD -65
EURJPY -808
CHFJPY -1.2K
EURUSD -38
AUDJPY -385
CADJPY 110
USDCHF -62
NZDJPY 189
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -8.9K
GBPJPY -22K
USDJPY -2.9K
GBPUSD 814
EURJPY -5.5K
CHFJPY -8.6K
EURUSD -230
AUDJPY -851
CADJPY 0
USDCHF -822
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +744.24 USD
Worst Trade: -917 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +3 723.18 USD
Massima perdita consecutiva: -5 781.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading for living
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VincentS
30USD al mese
-53%
0
0
USD
21K
USD
18
0%
559
38%
100%
0.88
-15.49
USD
63%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.