- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
216 (38.64%)
Loss Trade:
343 (61.36%)
Best Trade:
744.24 USD
Worst Trade:
-916.80 USD
Profitto lordo:
69 683.52 USD (570 629 pips)
Perdita lorda:
-78 340.60 USD (618 803 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3 723.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 723.18 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
35.59%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
307 (54.92%)
Short Trade:
252 (45.08%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-15.49 USD
Profitto medio:
322.61 USD
Perdita media:
-228.40 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-5 781.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 781.52 USD (17)
Crescita mensile:
16.64%
Previsione annuale:
201.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11 770.50 USD
Massimale:
14 031.28 USD (114.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.07% (14 031.28 USD)
Per equità:
14.23% (1 084.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|439
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|16
|EURJPY
|16
|CHFJPY
|11
|EURUSD
|9
|AUDJPY
|6
|CADJPY
|2
|USDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3.4K
|GBPJPY
|-2.3K
|USDJPY
|-645
|GBPUSD
|-65
|EURJPY
|-808
|CHFJPY
|-1.2K
|EURUSD
|-38
|AUDJPY
|-385
|CADJPY
|110
|USDCHF
|-62
|NZDJPY
|189
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|GBPJPY
|-22K
|USDJPY
|-2.9K
|GBPUSD
|814
|EURJPY
|-5.5K
|CHFJPY
|-8.6K
|EURUSD
|-230
|AUDJPY
|-851
|CADJPY
|0
|USDCHF
|-822
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +744.24 USD
Worst Trade: -917 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +3 723.18 USD
Massima perdita consecutiva: -5 781.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
311 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading for living
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-53%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
18
0%
559
38%
100%
0.88
-15.49
USD
USD
63%
1:50