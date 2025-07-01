- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
546 (43.12%)
Verlusttrades:
720 (56.87%)
Bester Trade:
2 240.23 USD
Schlechtester Trade:
-1 260.00 USD
Bruttoprofit:
294 553.00 USD (1 682 541 pips)
Bruttoverlust:
-267 061.59 USD (1 548 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (9 489.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 489.79 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
40.64%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
788 (62.24%)
Short-Positionen:
478 (37.76%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
21.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
539.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-370.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
48 (-25 929.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 929.63 USD (48)
Wachstum pro Monat :
-6.54%
Jahresprognose:
-79.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 751.07 USD
Maximaler:
39 967.55 USD (113.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.33% (39 967.55 USD)
Kapital:
14.23% (1 084.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|971
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|44
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|28
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|14
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-456
|EURJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-2.1K
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|192
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|USDCAD
|-100
|EURNZD
|2.2K
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|149
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|143K
|GBPJPY
|-11K
|USDJPY
|486
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-4K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|USDCAD
|1
|EURNZD
|5.2K
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 240.23 USD
Schlechtester Trade: -1 260 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 48
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 489.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 929.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
