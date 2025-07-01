SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / VincentS
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
30 USD pro Monat
Wachstum seit 2025 28%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 266
Gewinntrades:
546 (43.12%)
Verlusttrades:
720 (56.87%)
Bester Trade:
2 240.23 USD
Schlechtester Trade:
-1 260.00 USD
Bruttoprofit:
294 553.00 USD (1 682 541 pips)
Bruttoverlust:
-267 061.59 USD (1 548 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (9 489.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 489.79 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
40.64%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.69
Long-Positionen:
788 (62.24%)
Short-Positionen:
478 (37.76%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
21.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
539.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-370.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
48 (-25 929.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 929.63 USD (48)
Wachstum pro Monat :
-6.54%
Jahresprognose:
-79.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 751.07 USD
Maximaler:
39 967.55 USD (113.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.33% (39 967.55 USD)
Kapital:
14.23% (1 084.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 971
GBPJPY 72
USDJPY 44
EURJPY 43
CHFJPY 37
AUDJPY 28
GBPUSD 24
EURUSD 14
CADJPY 14
NZDJPY 6
USDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 26K
GBPJPY 1K
USDJPY -456
EURJPY 1.8K
CHFJPY -2.3K
AUDJPY -2.1K
GBPUSD 250
EURUSD 192
CADJPY -974
NZDJPY 708
USDCAD -100
EURNZD 2.2K
USDCHF 197
AUDUSD 741
NZDUSD -234
EURGBP 149
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 143K
GBPJPY -11K
USDJPY 486
EURJPY 3K
CHFJPY -11K
AUDJPY -4K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.2K
CADJPY -2K
NZDJPY 2.5K
USDCAD 1
EURNZD 5.2K
USDCHF -222
AUDUSD 2K
NZDUSD -1K
EURGBP 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 240.23 USD
Schlechtester Trade: -1 260 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 48
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 489.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 929.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
Trading for living
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
