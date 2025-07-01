- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 252
盈利交易:
542 (43.29%)
亏损交易:
710 (56.71%)
最好交易:
2 240.23 USD
最差交易:
-1 260.00 USD
毛利:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
毛利亏损:
-259 648.95 USD (1 517 309 pips)
最大连续赢利:
10 (9 489.79 USD)
最大连续盈利:
9 489.79 USD (10)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
98.50%
最大入金加载:
40.64%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.78
长期交易:
780 (62.30%)
短期交易:
472 (37.70%)
利润因子:
1.12
预期回报:
24.89 USD
平均利润:
536.55 USD
平均损失:
-365.70 USD
最大连续失误:
48 (-25 929.63 USD)
最大连续亏损:
-25 929.63 USD (48)
每月增长:
18.03%
年度预测:
218.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14 751.07 USD
最大值:
39 967.55 USD (113.49%)
相对跌幅:
结余:
79.33% (39 967.55 USD)
净值:
14.23% (1 084.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|958
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|44
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|27
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|14
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|29K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-456
|EURJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|192
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|USDCAD
|-100
|EURNZD
|2.2K
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|149
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|155K
|GBPJPY
|-11K
|USDJPY
|486
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|USDCAD
|1
|EURNZD
|5.2K
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 240.23 USD
最差交易: -1 260 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 48
最大连续盈利: +9 489.79 USD
最大连续亏损: -25 929.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Trading for living
