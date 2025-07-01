信号部分
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 252
盈利交易:
542 (43.29%)
亏损交易:
710 (56.71%)
最好交易:
2 240.23 USD
最差交易:
-1 260.00 USD
毛利:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
毛利亏损:
-259 648.95 USD (1 517 309 pips)
最大连续赢利:
10 (9 489.79 USD)
最大连续盈利:
9 489.79 USD (10)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
98.50%
最大入金加载:
40.64%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.78
长期交易:
780 (62.30%)
短期交易:
472 (37.70%)
利润因子:
1.12
预期回报:
24.89 USD
平均利润:
536.55 USD
平均损失:
-365.70 USD
最大连续失误:
48 (-25 929.63 USD)
最大连续亏损:
-25 929.63 USD (48)
每月增长:
18.03%
年度预测:
218.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14 751.07 USD
最大值:
39 967.55 USD (113.49%)
相对跌幅:
结余:
79.33% (39 967.55 USD)
净值:
14.23% (1 084.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 958
GBPJPY 72
USDJPY 44
EURJPY 43
CHFJPY 37
AUDJPY 27
GBPUSD 24
EURUSD 14
CADJPY 14
NZDJPY 6
USDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 29K
GBPJPY 1K
USDJPY -456
EURJPY 1.8K
CHFJPY -2.3K
AUDJPY -1.1K
GBPUSD 250
EURUSD 192
CADJPY -974
NZDJPY 708
USDCAD -100
EURNZD 2.2K
USDCHF 197
AUDUSD 741
NZDUSD -234
EURGBP 149
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 155K
GBPJPY -11K
USDJPY 486
EURJPY 3K
CHFJPY -11K
AUDJPY -2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.2K
CADJPY -2K
NZDJPY 2.5K
USDCAD 1
EURNZD 5.2K
USDCHF -222
AUDUSD 2K
NZDUSD -1K
EURGBP 400
最好交易: +2 240.23 USD
最差交易: -1 260 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 48
最大连续盈利: +9 489.79 USD
最大连续亏损: -25 929.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Trading for living
没有评论
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
