Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 255
Transacciones Rentables:
542 (43.18%)
Transacciones Irrentables:
713 (56.81%)
Mejor transacción:
2 240.23 USD
Peor transacción:
-1 260.00 USD
Beneficio Bruto:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
Pérdidas Brutas:
-261 312.15 USD (1 524 809 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (9 489.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 489.79 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
98.50%
Carga máxima del depósito:
40.64%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
782 (62.31%)
Transacciones Cortas:
473 (37.69%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
23.51 USD
Beneficio medio:
536.55 USD
Pérdidas medias:
-366.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
48 (-25 929.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25 929.63 USD (48)
Crecimiento al mes:
7.81%
Pronóstico anual:
94.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 751.07 USD
Máxima:
39 967.55 USD (113.49%)
Reducción relativa:
De balance:
79.33% (39 967.55 USD)
De fondos:
14.23% (1 084.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 961
GBPJPY 72
USDJPY 44
EURJPY 43
CHFJPY 37
AUDJPY 27
GBPUSD 24
EURUSD 14
CADJPY 14
NZDJPY 6
USDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 27K
GBPJPY 1K
USDJPY -456
EURJPY 1.8K
CHFJPY -2.3K
AUDJPY -1.1K
GBPUSD 250
EURUSD 192
CADJPY -974
NZDJPY 708
USDCAD -100
EURNZD 2.2K
USDCHF 197
AUDUSD 741
NZDUSD -234
EURGBP 149
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 148K
GBPJPY -11K
USDJPY 486
EURJPY 3K
CHFJPY -11K
AUDJPY -2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.2K
CADJPY -2K
NZDJPY 2.5K
USDCAD 1
EURNZD 5.2K
USDCHF -222
AUDUSD 2K
NZDUSD -1K
EURGBP 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 240.23 USD
Peor transacción: -1 260 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 48
Beneficio máximo consecutivo: +9 489.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25 929.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
Trading for living
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VincentS
30 USD al mes
32%
0
0
USD
80K
USD
31
0%
1 255
43%
99%
1.11
23.51
USD
79%
1:50
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.