- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 255
Transacciones Rentables:
542 (43.18%)
Transacciones Irrentables:
713 (56.81%)
Mejor transacción:
2 240.23 USD
Peor transacción:
-1 260.00 USD
Beneficio Bruto:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
Pérdidas Brutas:
-261 312.15 USD (1 524 809 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (9 489.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 489.79 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
98.50%
Carga máxima del depósito:
40.64%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.74
Transacciones Largas:
782 (62.31%)
Transacciones Cortas:
473 (37.69%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
23.51 USD
Beneficio medio:
536.55 USD
Pérdidas medias:
-366.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
48 (-25 929.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25 929.63 USD (48)
Crecimiento al mes:
7.81%
Pronóstico anual:
94.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 751.07 USD
Máxima:
39 967.55 USD (113.49%)
Reducción relativa:
De balance:
79.33% (39 967.55 USD)
De fondos:
14.23% (1 084.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|961
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|44
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|27
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|14
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|27K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-456
|EURJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|192
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|USDCAD
|-100
|EURNZD
|2.2K
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|149
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|148K
|GBPJPY
|-11K
|USDJPY
|486
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|USDCAD
|1
|EURNZD
|5.2K
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 240.23 USD
Peor transacción: -1 260 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 48
Beneficio máximo consecutivo: +9 489.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25 929.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
otros 322...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Trading for living
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
32%
0
0
USD
USD
80K
USD
USD
31
0%
1 255
43%
99%
1.11
23.51
USD
USD
79%
1:50