Всего трейдов:
1 241
Прибыльных трейдов:
533 (42.94%)
Убыточных трейдов:
708 (57.05%)
Лучший трейд:
1 111.96 USD
Худший трейд:
-1 260.00 USD
Общая прибыль:
281 609.91 USD (1 645 524 pips)
Общий убыток:
-257 963.60 USD (1 512 309 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (9 489.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 489.79 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
98.50%
Макс. загрузка депозита:
40.64%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
770 (62.05%)
Коротких трейдов:
471 (37.95%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
19.05 USD
Средняя прибыль:
528.35 USD
Средний убыток:
-364.36 USD
Макс. серия проигрышей:
48 (-25 929.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 929.63 USD (48)
Прирост в месяц:
6.82%
Годовой прогноз:
82.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 751.07 USD
Максимальная:
39 967.55 USD (113.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.33% (39 967.55 USD)
По эквити:
14.23% (1 084.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|947
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|44
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|27
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|14
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-456
|EURJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|192
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|USDCAD
|-100
|EURNZD
|2.2K
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|149
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|140K
|GBPJPY
|-11K
|USDJPY
|486
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|USDCAD
|1
|EURNZD
|5.2K
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 111.96 USD
Худший трейд: -1 260 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 48
Макс. прибыль в серии: +9 489.79 USD
Макс. убыток в серии: -25 929.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
