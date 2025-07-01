シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VincentS
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 255
利益トレード:
542 (43.18%)
損失トレード:
713 (56.81%)
ベストトレード:
2 240.23 USD
最悪のトレード:
-1 260.00 USD
総利益:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
総損失:
-261 312.15 USD (1 524 809 pips)
最大連続の勝ち:
10 (9 489.79 USD)
最大連続利益:
9 489.79 USD (10)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
98.50%
最大入金額:
40.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.74
長いトレード:
782 (62.31%)
短いトレード:
473 (37.69%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
23.51 USD
平均利益:
536.55 USD
平均損失:
-366.50 USD
最大連続の負け:
48 (-25 929.63 USD)
最大連続損失:
-25 929.63 USD (48)
月間成長:
7.81%
年間予想:
94.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 751.07 USD
最大の:
39 967.55 USD (113.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.33% (39 967.55 USD)
エクイティによる:
14.23% (1 084.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 961
GBPJPY 72
USDJPY 44
EURJPY 43
CHFJPY 37
AUDJPY 27
GBPUSD 24
EURUSD 14
CADJPY 14
NZDJPY 6
USDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 27K
GBPJPY 1K
USDJPY -456
EURJPY 1.8K
CHFJPY -2.3K
AUDJPY -1.1K
GBPUSD 250
EURUSD 192
CADJPY -974
NZDJPY 708
USDCAD -100
EURNZD 2.2K
USDCHF 197
AUDUSD 741
NZDUSD -234
EURGBP 149
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 148K
GBPJPY -11K
USDJPY 486
EURJPY 3K
CHFJPY -11K
AUDJPY -2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.2K
CADJPY -2K
NZDJPY 2.5K
USDCAD 1
EURNZD 5.2K
USDCHF -222
AUDUSD 2K
NZDUSD -1K
EURGBP 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 240.23 USD
最悪のトレード: -1 260 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 48
最大連続利益: +9 489.79 USD
最大連続損失: -25 929.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Trading for living
レビューなし
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください