トレード:
1 255
利益トレード:
542 (43.18%)
損失トレード:
713 (56.81%)
ベストトレード:
2 240.23 USD
最悪のトレード:
-1 260.00 USD
総利益:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
総損失:
-261 312.15 USD (1 524 809 pips)
最大連続の勝ち:
10 (9 489.79 USD)
最大連続利益:
9 489.79 USD (10)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
98.50%
最大入金額:
40.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.74
長いトレード:
782 (62.31%)
短いトレード:
473 (37.69%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
23.51 USD
平均利益:
536.55 USD
平均損失:
-366.50 USD
最大連続の負け:
48 (-25 929.63 USD)
最大連続損失:
-25 929.63 USD (48)
月間成長:
7.81%
年間予想:
94.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 751.07 USD
最大の:
39 967.55 USD (113.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.33% (39 967.55 USD)
エクイティによる:
14.23% (1 084.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|961
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|44
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|27
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|14
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|27K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-456
|EURJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|192
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|USDCAD
|-100
|EURNZD
|2.2K
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|149
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|148K
|GBPJPY
|-11K
|USDJPY
|486
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|USDCAD
|1
|EURNZD
|5.2K
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
