시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VincentS
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
0 리뷰
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -10%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 361
이익 거래:
587 (43.13%)
손실 거래:
774 (56.87%)
최고의 거래:
2 240.23 USD
최악의 거래:
-25 100.00 USD
총 수익:
333 396.77 USD (1 854 866 pips)
총 손실:
-328 804.14 USD (1 710 655 pips)
연속 최대 이익:
10 (9 799.43 USD)
연속 최대 이익:
9 799.43 USD (10)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
40.64%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
99
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
848 (62.31%)
숏(주식차입매도):
513 (37.69%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
3.37 USD
평균 이익:
567.97 USD
평균 손실:
-424.81 USD
연속 최대 손실:
48 (-25 929.63 USD)
연속 최대 손실:
-29 773.02 USD (7)
월별 성장률:
143.47%
연간 예측:
1 740.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 751.07 USD
최대한의:
39 967.55 USD (113.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.33% (39 967.55 USD)
자본금별:
35.54% (26 862.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1053
GBPJPY 75
USDJPY 48
EURJPY 44
CHFJPY 37
AUDJPY 29
GBPUSD 25
EURUSD 15
CADJPY 14
NZDJPY 6
EURNZD 4
USDCAD 3
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.4K
GBPJPY 551
USDJPY -1.6K
EURJPY 1.2K
CHFJPY -2.3K
AUDJPY -1.1K
GBPUSD 1
EURUSD -397
CADJPY -974
NZDJPY 708
EURNZD 3.1K
USDCAD -100
USDCHF 197
AUDUSD 741
NZDUSD -234
EURGBP 383
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 155K
GBPJPY -13K
USDJPY -1K
EURJPY 1.7K
CHFJPY -11K
AUDJPY -1.6K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 2.2K
CADJPY -2K
NZDJPY 2.5K
EURNZD 7.2K
USDCAD 1
USDCHF -222
AUDUSD 2K
NZDUSD -1K
EURGBP 1.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 240.23 USD
최악의 거래: -25 100 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +9 799.43 USD
연속 최대 손실: -25 929.63 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Trading for living
리뷰 없음
2026.01.08 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
VincentS
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
53K
USD
33
0%
1 361
43%
99%
1.01
3.37
USD
79%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.