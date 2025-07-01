- 자본
- 축소
트레이드:
1 361
이익 거래:
587 (43.13%)
손실 거래:
774 (56.87%)
최고의 거래:
2 240.23 USD
최악의 거래:
-25 100.00 USD
총 수익:
333 396.77 USD (1 854 866 pips)
총 손실:
-328 804.14 USD (1 710 655 pips)
연속 최대 이익:
10 (9 799.43 USD)
9 799.43 USD (10)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
40.64%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
99
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
848 (62.31%)
숏(주식차입매도):
513 (37.69%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
3.37 USD
평균 이익:
567.97 USD
평균 손실:
-424.81 USD
연속 최대 손실:
48 (-25 929.63 USD)
-29 773.02 USD (7)
월별 성장률:
143.47%
연간 예측:
1 740.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 751.07 USD
최대한의:
39 967.55 USD (113.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.33% (39 967.55 USD)
자본금별:
35.54% (26 862.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1053
|GBPJPY
|75
|USDJPY
|48
|EURJPY
|44
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|29
|GBPUSD
|25
|EURUSD
|15
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|EURNZD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.4K
|GBPJPY
|551
|USDJPY
|-1.6K
|EURJPY
|1.2K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|-397
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|EURNZD
|3.1K
|USDCAD
|-100
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|383
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|155K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-1K
|EURJPY
|1.7K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|2.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|EURNZD
|7.2K
|USDCAD
|1
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|1.1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
최고의 거래: +2 240.23 USD
최악의 거래: -25 100 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +9 799.43 USD
연속 최대 손실: -25 929.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
