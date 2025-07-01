SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / VincentS
Vincent Saputra

VincentS

Vincent Saputra
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
557
Bénéfice trades:
216 (38.77%)
Perte trades:
341 (61.22%)
Meilleure transaction:
744.24 USD
Pire transaction:
-916.80 USD
Bénéfice brut:
69 683.52 USD (570 629 pips)
Perte brute:
-77 732.45 USD (612 803 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (3 723.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 723.18 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
35.59%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
307 (55.12%)
Courts trades:
250 (44.88%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-14.45 USD
Bénéfice moyen:
322.61 USD
Perte moyenne:
-227.95 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-5 781.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 781.52 USD (17)
Croissance mensuelle:
27.60%
Prévision annuelle:
334.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11 770.50 USD
Maximal:
14 031.28 USD (114.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.07% (14 031.28 USD)
Par fonds propres:
14.23% (1 084.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 437
GBPJPY 34
USDJPY 24
GBPUSD 16
EURJPY 16
CHFJPY 11
EURUSD 9
AUDJPY 6
CADJPY 2
USDCHF 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.8K
GBPJPY -2.3K
USDJPY -645
GBPUSD -65
EURJPY -808
CHFJPY -1.2K
EURUSD -38
AUDJPY -385
CADJPY 110
USDCHF -62
NZDJPY 189
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.9K
GBPJPY -22K
USDJPY -2.9K
GBPUSD 814
EURJPY -5.5K
CHFJPY -8.6K
EURUSD -230
AUDJPY -851
CADJPY 0
USDCHF -822
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +744.24 USD
Pire transaction: -917 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +3 723.18 USD
Perte consécutive maximale: -5 781.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 plus...
Trading for living
Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VincentS
30 USD par mois
-49%
0
0
USD
22K
USD
18
0%
557
38%
100%
0.89
-14.45
USD
63%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.