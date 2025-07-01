SinaisSeções
Vincent Saputra
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 32%
MaxrichGroup-Real
1:50
Negociações:
1 255
Negociações com lucro:
542 (43.18%)
Negociações com perda:
713 (56.81%)
Melhor negociação:
2 240.23 USD
Pior negociação:
-1 260.00 USD
Lucro bruto:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
Perda bruta:
-261 312.15 USD (1 524 809 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (9 489.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 489.79 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
98.50%
Depósito máximo carregado:
40.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.74
Negociações longas:
782 (62.31%)
Negociações curtas:
473 (37.69%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
23.51 USD
Lucro médio:
536.55 USD
Perda média:
-366.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-25 929.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25 929.63 USD (48)
Crescimento mensal:
7.81%
Previsão anual:
94.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 751.07 USD
Máximo:
39 967.55 USD (113.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.33% (39 967.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.23% (1 084.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 961
GBPJPY 72
USDJPY 44
EURJPY 43
CHFJPY 37
AUDJPY 27
GBPUSD 24
EURUSD 14
CADJPY 14
NZDJPY 6
USDCAD 3
EURNZD 3
USDCHF 2
AUDUSD 2
NZDUSD 2
EURGBP 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 27K
GBPJPY 1K
USDJPY -456
EURJPY 1.8K
CHFJPY -2.3K
AUDJPY -1.1K
GBPUSD 250
EURUSD 192
CADJPY -974
NZDJPY 708
USDCAD -100
EURNZD 2.2K
USDCHF 197
AUDUSD 741
NZDUSD -234
EURGBP 149
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 148K
GBPJPY -11K
USDJPY 486
EURJPY 3K
CHFJPY -11K
AUDJPY -2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.2K
CADJPY -2K
NZDJPY 2.5K
USDCAD 1
EURNZD 5.2K
USDCHF -222
AUDUSD 2K
NZDUSD -1K
EURGBP 400
Melhor negociação: +2 240.23 USD
Pior negociação: -1 260 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 48
Máximo lucro consecutivo: +9 489.79 USD
Máxima perda consecutiva: -25 929.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
Trading for living
Sem comentários
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 22:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 08:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.02 06:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
