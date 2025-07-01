- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 255
Negociações com lucro:
542 (43.18%)
Negociações com perda:
713 (56.81%)
Melhor negociação:
2 240.23 USD
Pior negociação:
-1 260.00 USD
Lucro bruto:
290 811.24 USD (1 665 454 pips)
Perda bruta:
-261 312.15 USD (1 524 809 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (9 489.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 489.79 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
98.50%
Depósito máximo carregado:
40.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.74
Negociações longas:
782 (62.31%)
Negociações curtas:
473 (37.69%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
23.51 USD
Lucro médio:
536.55 USD
Perda média:
-366.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
48 (-25 929.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25 929.63 USD (48)
Crescimento mensal:
7.81%
Previsão anual:
94.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 751.07 USD
Máximo:
39 967.55 USD (113.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.33% (39 967.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.23% (1 084.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|961
|GBPJPY
|72
|USDJPY
|44
|EURJPY
|43
|CHFJPY
|37
|AUDJPY
|27
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|14
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|6
|USDCAD
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|27K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-456
|EURJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|-1.1K
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|192
|CADJPY
|-974
|NZDJPY
|708
|USDCAD
|-100
|EURNZD
|2.2K
|USDCHF
|197
|AUDUSD
|741
|NZDUSD
|-234
|EURGBP
|149
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|148K
|GBPJPY
|-11K
|USDJPY
|486
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|-11K
|AUDJPY
|-2K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2.5K
|USDCAD
|1
|EURNZD
|5.2K
|USDCHF
|-222
|AUDUSD
|2K
|NZDUSD
|-1K
|EURGBP
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 240.23 USD
Pior negociação: -1 260 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 48
Máximo lucro consecutivo: +9 489.79 USD
Máxima perda consecutiva: -25 929.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
