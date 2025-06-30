SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
129 (43.00%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (57.00%)
En iyi işlem:
49.90 USD
En kötü işlem:
-162.25 USD
Brüt kâr:
3 967.50 USD (400 084 pips)
Brüt zarar:
-3 721.84 USD (354 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (274.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
314.38 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
84.22%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
169 (56.33%)
Satış işlemleri:
131 (43.67%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
30.76 USD
Ortalama zarar:
-21.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-372.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-372.75 USD (15)
Aylık büyüme:
9.54%
Yıllık tahmin:
115.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.10 USD
Maksimum:
556.58 USD (35.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.28% (556.58 USD)
Varlığa göre:
7.09% (82.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 292
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 280
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 50K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.90 USD
En kötü işlem: -162 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +274.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -372.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
InvestAZ-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
299 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
İnceleme yok
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gusblack
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
798
USD
22
0%
300
43%
84%
1.06
0.82
USD
37%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.