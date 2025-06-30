SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
409
Negociações com lucro:
183 (44.74%)
Negociações com perda:
226 (55.26%)
Melhor negociação:
49.90 USD
Pior negociação:
-162.25 USD
Lucro bruto:
5 274.92 USD (531 692 pips)
Perda bruta:
-4 842.32 USD (465 390 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (274.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
314.38 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
58.36%
Depósito máximo carregado:
2.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
247 (60.39%)
Negociações curtas:
162 (39.61%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
28.82 USD
Perda média:
-21.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-372.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-372.75 USD (15)
Crescimento mensal:
-10.05%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.10 USD
Máximo:
556.58 USD (35.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.28% (556.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.09% (82.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 401
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 467
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 70K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.90 USD
Pior negociação: -162 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +274.86 USD
Máxima perda consecutiva: -372.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
305 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
Sem comentários
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gusblack
30 USD por mês
64%
0
0
USD
1.3K
USD
35
0%
409
44%
58%
1.08
1.06
USD
37%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.