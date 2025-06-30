SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
300
Bénéfice trades:
129 (43.00%)
Perte trades:
171 (57.00%)
Meilleure transaction:
49.90 USD
Pire transaction:
-162.25 USD
Bénéfice brut:
3 967.50 USD (400 084 pips)
Perte brute:
-3 721.84 USD (354 295 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (274.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
314.38 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
85.40%
Charge de dépôt maximale:
2.42%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.44
Longs trades:
169 (56.33%)
Courts trades:
131 (43.67%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.82 USD
Bénéfice moyen:
30.76 USD
Perte moyenne:
-21.77 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-372.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-372.75 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.03%
Prévision annuelle:
36.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.10 USD
Maximal:
556.58 USD (35.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.28% (556.58 USD)
Par fonds propres:
7.09% (82.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 292
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 280
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.90 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +274.86 USD
Perte consécutive maximale: -372.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
InvestAZ-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
299 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
Aucun avis
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gusblack
30 USD par mois
25%
0
0
USD
798
USD
22
0%
300
43%
85%
1.06
0.82
USD
37%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.